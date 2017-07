Rubén García ya se entrena con sus nuevos conpañeros

Google Plus

Rubén García durante un entrenamiento. Foto: VAVEL

El valenciano no pudo descansar ni un minuto desde su llegada. La mañana del 31 de julio debió de pasar el reconocimiento médico, mientras que al mediodía fue presentado de manera oficial en Mareo. El actual directivo del club, Miguel Torrecilla, fue el encargado de recibir al jugador en la sala de prensa de las instalaciones, igualmente también le dedicó unas palabras. "Es el jugador para la banda izquierda que nos hacía falta. También puede actuar en la otra banda a pie cambiado, además de disfrutar de una buena técnica y de encarar al rival. Destaca por sus asistencias y aportar gol". Tras este recibimiento, el centrocampista valenciano posó para las cámaras en el campo número 2, en el cual le dieron una calurosa bienvenida los niños que forman parte del Campus de Mareo. Después de la ajetreada mañana, Rubén García deberá de incorporarse al entrenamiento de la tarde con sus nuevos compañeros.

Rubén García, el cual se mostraba "ilusionado con su nueva etapa" cuando llegó a Gijón, también quiso agradecer tanto a Miguel Torrecilla como a Paco Herrera, el interés que habían mostrado para que viniera al club asturiano. "Herrera y Torrecilla me transmitieron mucha confianza desde el primer momento. También tengo que agradecer la confianza del presidente". Además de las palabras de agradecimiento, prometió "trabajo y esfuerzo" y su intención de "dar buenos minutos al Molinón".

Cuando le preguntaron cuáles fueron los elementos necesarios para el ascenso a Primera División de su anterior equipo, el recién incorporado jugador, respondió que "el truco estaba en el buen inicio de la competición y especialmente en el gran grupo que había en el vestuario". El valenciano consideró este factor como un elemento necesario para alcanzar el triunfo.

El centrocampista llega a Asturias con muchas referencias, una de ellas la del ex jugador del Sporting, Juan Muñiz, el cual dirige actualmente al Levante. "Me habló del club, de la ciudad... vengo muy bien informado". Además, en un principio, no le costará integrarse en el equipo ya que coincidirá en este con jugadores que le resultarán conocidos, como Diego Mariño con el cual compartió banquillo en el Levante, o Moi Gómez, jugador con él que estuvo en la Selección Valenciana.