Barba: "Agradezco las buenas palabras del entrenador, pero sólo ha sido un amistoso"

Federico Barba en la tradicional visita a Covadonga - Imagen: Real Sporting de Gijón

En el amistoso disputado en Vegadeo ante la SD Ponferradina el central italiano fue uno de los nombres destacados, pues se llevó los elogios de Paco Herrera tras el trabajado partido. Fue el debut en un partido con el resto de sus compañeros y contestó a esos elogios: "Agradezco las buenas palabras del entrenador, pero sólo ha sido un amistoso". Considera que es el inicio de una etapa donde habrá mejoría en cuanto a su juego sobre el campo: "Puedo jugar mucho mejor a lo largo de la temporada".

Tras las primeras sesiones con el equipo ha destacado que son un buen grupo y que pueden hacer una excelente campaña:"Somos un muy buen equipo. Podemos hacer un gran trabajo durante esta campaña".

En el amistoso compartió puesto con Juan Rodríguez, ocupando el puesto de central izquierdo, donde se le pudo ver luchar cada balón e intentar detener cada jugada con el al potente ariete brasileño Yuri:"Es un buen delantero, pero nos va tocar jugar ante atacantes muy importantes".

Tanto a la hora de defender como de construir juego se le vio muy seguro y también agradeció el apoyo de la afición rojiblanca desplazada a Vegadeo: "Me gusta jugar el balón y no tengo ningún problema en hacerlo. Estoy contento sobre todo por conocer a la afición. Me gusta mucho".

Con respecto a los entrenamientos, el equipo llevo a cabo una doble sesión de entrenamientos este lunes, a la que se incorporó el nuevo fichaje Rubén García y donde Isma López tuvo que retirarse antes de finalizar la sesión por una lesión. Babín sigue con su trabajo en el gimnasio donde fue sometido a fisioterapia, Pelayo volvió a entrenarse con el equipo tras haber arrastrado molestias en el pubís y Ndi, que sufrió una sobrecarga en los abductores tras el partido del pasado sábado, hace también trabajo de recuperación con los fisioterapeutas.