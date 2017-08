Paco Herrera satisfecho tras la victoria contra el Pontevedra

Google Plus

Paco Herrera durante un entrenamiento // Imagen: RSG

Tras la victoria del miércoles en tierras gallegas, lo cierto es que parece que la evolución se ha ido asentando en el seno del club gijonés. Paco herrera, su entrenador, ha querido dejar claro en rueda de prensa que se ha dado cuenta de la mejoría del equipo, pero aún queda demasiado trabajo por hacer. "Alternamos cosas buenas con cosas malas", señaló para después añadir que "si no cambiamos algunas cosas, será muy difícil que podamos marcar goles". Aún así, ha afirmado que en ningún momento piensa que no haya la calidad suficiente arriba. "Tenemos jugadores para que los goles lleguen", puntualizó.

Tuvo unos minutos para hablar sobre el jugador debutante en el encuentro de hoy, Rubén García, para el que tuvo palabras buenas, señalándolo como un hombre inquieto, que aportará muchas cosas buenas al equipo. Tampoco se quedaron sin protagonismo los canteranos, en quienes ha depositado su confianza, sabiendo que "están para estar con nosotros", añadió. Sin embargo, no dudó en afirmar que debe tener también algo de paciencia con ellos.

Parece que el nuevo técnico sportinguista no quiere confiarse de buenas a primeras, "todavía estamos a medias", reflexionó esta tarde. Aún así, se ha mostrado muy satisfecho con los resultados en las dos últimas pruebas realizadas por los rojiblancos.

Lillo y Barba también han sido protagonistas gracias a las palabras de Paco Herrera, de quienes ha afirmado que dan orden a la defensa, sobre todo en la salida de balón. Pero no se conforma solo con eso, por lo que espera no tener que renunciar a poder tener a otro defensa para aportar una jerarquía, aunque no sea necesariamente un central natural. Aún así, tampoco se ha mostrado preocupado al respecto. Sabe que la plaza está cubierta, aunque haya afirmado que una cierta polivalencia en cierto sentido podría ser valorada de manera muy positiva.