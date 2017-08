Castro y Carmona atados con el Sporting hasta 2022 y 2021

Carlos Castro durante un entrenamiento. Foto: VAVEL

Durante lo que va de pretemporada el Sporting ha realizado varias incorporaciones para reforzar el equipo, como son las de Rubén García o Federico Barba. Igualmente, la directiva asturiana no se quiere desprender de los servicios de los jugadores más veteranos del club. Una muestra de ello es la ampliación de contrato de Carlos Castro y Carmona, hasta 2022 y 2021, respectivamente.

No eran pocas las personas que aseguraban que el jugador de Ujo no continuaría en Gijón el año que viene, y no resultaba extraño creer algo así, puesto que el asturiano no tuvo demasiada suerte con los entrenadores la pasada temporada. A principios de la competición, Carlos castro no contó con la confianza de Abelardo, y tras la marcha de este en enero, se pensaba que quizás el jugador iba a adquirir mayor protagonismo. Sin embargo no fue así, al de Ujo se le aseguró que contaría con más minutos, pero con la llegada de Rubi no se notó un aumento de su presencia en el campo. Al finalizar la temporada parecía que el futuro de Carlos Castro estaba muy lejos de Asturias.

A pesar de todo ello, la llegada del nuevo director deportivo y el entrenador, y la disposición del club para negociar su contrato, parece que han convencido al asturiano de permanecer unos años más en el Sporting. En la rueda de prensa que se dio tras la ampliación del contrato, Carlos Castro afirmó que tanto el cuerpo técnico como el club le habían mostrado la confianza que necesitaba. También destacó que aunque en algún momento se había visto con otra camiseta, él lo que quería era jugar en Gijón.

Carlos Carmona durante un entrenamiento. Foto: VAVEL

Por otra parte, Carlos Carmona entró en las instalaciones de Mareo con una gran sonrisa en la boca, y no es para menos, ya que lleva seis temporadas, incluyendo la que comenzará en septiembre, y dos ampliaciones de contrato con el equipo asturiano, lo que le hace un auténtico veterano. El mallorquín afirmó que están realizando una gran pretemporada y el objetivo que tienen en mente es devolver al equipo a Primera División lo antes posible. Carmona también habló sobre la pasada temporada. "Al principio no contaba con el apoyo del entrenador, ni siquiera iba convocado. Sin embargo al final terminé sintiéndome importante y jugando muchos partidos". Por último, el mallorquín destacó que tanto Carlos Castro como él habían renovado con el objetivo de jugar con el Sporting en Primera División. "Tenemos que luchar por el ascenso, pero debemos ir con lo pies en la tierra porque la Segunda División es una competición muy difícil".