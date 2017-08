Paco Herrera: "No me ha gustado la cantidad de balones que hemos perdido"

Paco Herrera durante un entrenamiento en Mareo | Imagen: Onely Vega - VAVEL

Hay veces que con ganar no es suficiente. El técnico sportinguista, Paco Herrera no es conformista, algo que deja claro en cada comparecencia de prensa en que interviene. En este caso, tras la victoria de su equipo ante la SD Éibar en Les Caleyes (Villaviciosa), el preparador catalán no se ha mostrado del todo satisfecho, a pesar de vencer a un conjunto de Primera División. El inicio liguero está a la vuelta de la esquina y Herrera quiere estar preparado para evitar las incorreciones vistas durante la pretemporada.

Los ajustes defensivos parecen ir haciendo mella en el juego de los futbolistas del Sporting, algo que su entrenador ha notado. "Seguramente ha sido el partido más serio en defensa de todo el equipo. Hemos podido empezar a ver algunas cosas más, pero para mí no es suficiente", ha comentado el técnico rojiblanco, quien no se ha mostrado satisfecho cuando sus jugadores controlaban la posesión del esférico. "No me ha gustado la cantidad de balones que hemos perdido, sobre todo en la primera parte en pases fáciles. Creo que tenemos jugadores y calidad para sacar el balón de un sitio para otro y aliviar un poco el juego. Con el resto estoy contento", ha explicado Herrera, quien desea la mejor versión de su equipo.

La manera de pelear de sus hombres en los balones divididos y en otras ocasiones que requieren de rigor y determinación son aspectos con los que se encuentra muy contento el técnico, quien cree que estas cualidades se verán favorecidas con la llegada de los nuevos centrales. "Estos dos jugadores que han venido nos van a ayudar mucho, tanto Quintero como Fede. A partir de ahí, entiendo que conseguiremos lo segundo que quiero, que toquemos un poquito más y un poquito mejor", ha declarado el entrenador catalán.

"Soy de trabajar con el equipo que tengo y sacarle el máximo rendimiento, y eso lo vamos a conseguir"

Sobre el debut de Juan Quintero, Herrera se ha mostrado comprensible con respecto a su procedencia y la diferencia con el fútbol practicado en España. "Creo que en algunas cosas le tenemos que ayudar a cambiar, sobre todo cuando tenemos la pelota. Pero me parece que es un profesional muy aplicado y enseguida va a coger esos cuatro o cinco detalles que le pueden ayudar a hacernos mejores y a ser mejor él", ha comentado del defensor colombiano, paciente con su aclimatación al estilo de juego del Sporting.

Preguntado por la ejecución de los goles, el preparador rojiblanco ha confesado la belleza de los tantos marcados. "Los goles han sido bonitos. Me alegro porque además han marcado diferentes jugadores. Yo reclamo gol y que hayamos marcado hoy nos tiene que dar esa confianza para seguir intentándolo", ha respondido sobre el acierto goleador de sus jugadores en este último partido.

La llegada de Rubén García ha transmitido dinamismo y creatividad en el centro del campo del conjunto asturiano. "No hay que forzarle, lo vamos metiendo poco a poco. Es posible que el próximo partido ya juegue 90 minutos", ha explicado sobre la cantidad de minutos jugados por el valenciano desde su aterrizaje en Gijón. "Sobre todo nos da desequilibrio, nos da algo que no tenemos, que es sobre todo mucha movilidad, mucha agilidad. Pasan muchas cosas cuando él tiene la pelota o cuando está cerca de ella, y eso es importante para hacer gol", ha explicado sobre las cualidades del mediocentro, muy imaginativo dentro del campo.

La falta de extremos puros en la plantilla se hace notar, aunque Herrera no se desespera ante la ausencia existente. "Lo reclamo pero no siempre lo encuentras, no es fácil encontrar a un extremo puro hoy en día. Si llegado el momento, empieza la liga y no ha llegado, no me oiréis quejarme lo más mínimo. Soy de trabajar con el equipo que tengo y sacarle el máximo rendimiento, y eso lo vamos a conseguir", ha declarado el técnico, muy claro ante la posibilidad de no lograr cubrir esa posición.

Sobre la llegada de nuevos jugadores en las próximas horas, Herrera no ha querido hablar de más y sí ha reconocido su desconocimiento sobre este tipo de asuntos. "Es cierto que hay algún nombre pululando, pero no sé la cercanía de la posibilidad de que venga alguien", ha contestado a los medios reunidos en la rueda de prensa, sin proporcionar ningún tipo de novedad sobre probables fichajes.