Claudio aparece cuando más se le necesita

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo C de la Copa Federación. Encuentro disputado en el Campo de La Cruz (Gijón) ante alrededor de 400 espectadores. Juan Carlos por el Ceares y Ramón Riego por el Sporting B, actuaron como capitanes.

Las jornadas van poco a poco pasando, y como no podía ser de otra manera, el pase a semifinales de la Copa Federación está cuanto menos disputado en el Grupo C, donde Real Sporting de Gijón B, Real Oviedo Vetusta y Unión Club Ceares mantienen una interesante encrucijada en la que los tres equipos tienen opciones de acceder a la penúltima ronda del torneo copero. En la cuarta jornada, después de que en la primera el Ceares ganara por la mínima en Mareo, en la segunda el Oviedo B se impusiera en La Cruz, y el Sporting B lograra conquistar El Requexón en la tercera jornada, UC Ceares y Sporting B se batían en duelo este domingo en el cuarto partido del grupo y, por tanto, la antepenúltima jornada estando los tres equipos igualados a tres puntos, una disputa que no sería nada fácil de desnivelar.

A sabiendas de la importancia del partido, pero teniendo claro que se trataba de un partido de pretemporada, Nacho Cabo dejaba a un lado las bajas de Nacho Rubiera, por sanción y de Natan Tejada, por motivos personales, para comparecer en el Campo de La Cruz con un once inicial formado por Oscar Cano, Fonsi, Omar Oliveros, Marcos Gabancho, Aitor Cañedo, Rafa Felgueroso, Pablo Martínez, Josín Díez, Juan Menéndez, Juan Carlos y Javi Gutiérrez. Por su parte, José Alberto López decidía dejar fuera de la convocatoria para dar descanso a Mateo Arellano, Bertín y Jaime Santos, además de no poder tener en la citación a Javi Benítez, aquejado de problemas físicos, entrando al choque en el templo cearista con un once inicial en el que se encontraban sobre el verde Dani Martín, Isma Aizpiri, Expósito, Carlos Cordero, Berto Espeso, Ramón Riego, Iván Elena, Berto Cayarga, Isma Cerro, Gaspar Campos y Joel Sanabria.

Primera mitad sin apenas ocasiones

En una tarde de ambiente frío y mucho en juego, Ceares y Sporting B se daban cita en el Campo de La Cruz buscando tres puntos que les catapultaran a las semifinales de la Copa Federación. Con el antecedente de victoria que se llevaba el Ceares días antes en Mareo al imponerse por 1-2, el partido se ponía en marcha en el campo cearista siendo el filial rojiblanco el encargado de hacerse con el dominio en los primeros compases del choque. A los tres minutos de partido Isma Cerro era el primero en probar suerte sin acierto, y en la jugada siguiente Pablo Martínez hacía lo propio tanteando el terreno en las inmediaciones del área rival. De ahí en adelante el encuentro entraría en una fase del juego trabada, sin apenas ocasiones y con una disputa vibrante en el centro del campo por conseguir hacerse con el dominio del balón. Hasta el minuto dieciocho no llegaría la siguiente ocasión, un disparo de Iván Elena tras recoger el rechace de una falta botada por Berto Cayarga yéndose el remate lejos de los dominios de Óscar Cano.

El paso de los minutos hacía que el que más cómodo se mostrara sobre el terreno de juego fuera el Sporting B, teniendo dos ocasiones en apenas un minuto que no llegaban a buen puerto. Primero una internada por banda de Berto Cayarga no encontraba rematador en el área y a continuación Isma Cerro estrellaba una falta en la barrera. Los acercamientos bajarían en intensidad siendo dos centrocampistas, Gaspar Campos y Rafa Felgueroso, los que probaban respectivamente sin suerte alguna a Óscar Cano y Dani Martín, muy atentos ambos. A tan solo un minuto del descando, un saque de esquina terminaba cayéndole a Isma Aizpiri en la frontal, siendo capaz el lateral de picar el cuero con sutileza para que Isma Cerro empalara el balón muy cerca de la escuadra derecha cuando ya se cantaba el gol en La Cruz. Sin tiempo para más, el encuentro llegaba al descanso con el mismo marcador con el que había arrancado cuarenta y cinco minutos antes, y sin que las ocasiones terminaran de ser lo suficientemente claras.

Nada cambia tras el descanso a pesar de los cambios

Tras quince minutos de descanso, en los que los más jóvenes aprovechaban para saltar al verde y jugar al balón, los protagonistas principales regresaban al terreno de juego sin que Nacho Cabo decidiera mover el banquillo, algo que sí hacía José Alberto López al dar entrada en el partido a ni más ni menos que Claudio Medina, Pablo Fernández y Ricky Menéndez, quedándose en la ducha Ramón Riego, Isma Aizpiri y Gaspar Campos. Con todo su artillería sobre el terreno de juego, el Sporting B comenzaría siendo dueño y señor del partido en el segundo tiempo, botando Berto Cayarga un saque de esquina que obligaba a Juan Carlos a despejar lejos.

Pero no se iba a amilanar ni mucho menos el conjunto cearista, que a pesar de ver como Juan Menéndez disparaba enviando el balón fuera del campo, tenía una clara ocasión en el minuto 56, cuando Omar Oliveros remataba muy bien una falta lateral, pero se encontraba en su camino con Dani Martín, muy bien colocado. A media hora de la conclusión, y sin que el marcador se moviera, José Alberto continuaba moviendo el banquillo al dar entrada a Víctor Ruiz y Sandoval por Berto Espeso y Joel Sanabria. Pablo Fernández tendría el gol en sus botas en el minuto 66, pero tras ganar muy bien el balón fusilaba a Óscar Cano, bloqueando el chut a saque de esquina, el cual moría sin peligro antes de que Nacho Cabo moviera por primera vez en el partido el banquillo dando entrada a Chery, Jony y Pelayo Muñiz en lugar de Omar Oliveros, Rafa Felgueroso y Pablo Martínez.

Claudio, el más listo de la clase

Hasta el minuto 78 no aparecería la siguiente ocasión de gol, pero en esta ocasión sería una de las más claras, puesto que tras una gran contra, Isma Cerro servía el balón hacia Sandoval, que disparo en boca de gol se terminaba yendo desviado. No sería más que un mero aviso de lo que iba a ocurrir tan solo tres minutos después. Isma Cerro controlaba un complicado balón con una sutileza espectacular, se lo dejaba a Claudio, que ajustaba su disparo a la cepa del palo para enviar el esférico al fondo de las redes mientras Óscar Cano tan solo podía mirar como el Sporting B subía el 0-1 al electrónico a poco menos de diez minutos del final.

Tan solo un minuto después del tanto perdonaría Cayarga el segundo, y es que Sandoval percutía por banda, centraba el cuero hacia Isma Cerro, que se lo servía al extremo rojiblanco para que este rematara alto. Óscar Cano aparecería en los últimos minutos sacando un magistral pie a remate a bocajarro de Pablo Fernández y una mano a falta de Victor Ruiz para que al final el marcador fuera de 0-1 a favor del Real Sporting de Gijón B, que llega a la primera posición del Grupo C en la Copa Federación acumulando seis puntos, por los que tres con los que quedan Oviedo B y Ceares, quienes se medirán este miércoles antes que el domingo se dispute el derbi de filiales.