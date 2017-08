Juan Quintero: "Tengo ganas de aportar cosas a este gran grupo de jugadores"

Google Plus

Juan Quintero durante el último partido en Villaviciosa | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

El estreno del colombiano Juan Quintero con la elástica rojiblanca no ha pasado desapercibido para los espectadores. Llegado hace casi una semana del Deportivo Cali, la adaptación en su nuevo destino está siendo satisfactoria. En una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio, el defensa central ha explicado un poco cómo están siendo sus primeras sensaciones en el Sporting, además de contar un poco a sus compatriotas sobre su nueva ciudad y país, tan distinto a lo que hasta hace poco estaba acostumbrado.

Su felicidad en Gijón es irrefutable, más si cabe, después de su debut ante el Éibar en Les Caleyes del pasado viernes. "Feliz por esta oportunidad y aprovechándola al máximo a diario. Llevo poco tiempo aquí y todos me han tratado muy bien. Sacamos un excelente partido contra un equipo de Primera y que el técnico diga eso me produce felicidad", declaró repasando la última rueda de prensa de su entrenador, en la que Paco Herrera resaltó la capacidad de aprendizaje del zaguero, con pequeños detalles por mejorar. "Tengo ganas de aportar cosas a este gran grupo de jugadores", sumó a sus declaraciones anteriores, mostrando cuál es su actitud hacia la plantilla.

En mi caso personal, la experiencia en la selección sub 20 colombiana me vino genial.

El ambiente futbolístico gijonés ha llamado la atención del colombiano, encantado con sus nuevos aficionados. "Me tiene impresionado la gente en Gijón, desde que llegué al aeropuerto. Aquí se vive mucho el fútbol y apoyan al equipo, pese al descenso, la gente está ahí", comentó sobre la Mareona, además de tener buenas palabras para la ciudad. "Tuve la oportunidad de conocer la ciudad, de caminar por la playa y es muy hermosa. El estadio es increíble. Estoy muy a gusto", concluyó sobre su nuevo destino.

A pesar de su marcha como cedido al Sporting, no se olvida de su club de origen, mostrándose agradecido de la confianza que le ha brindado el cuadro colombiano desde pequeño, con el sueño intocable de debutar con la selección absoluta de Colombia. "Siempre tuve minutos en Cali. En mi caso personal, la experiencia en la selección sub 20 colombiana me vino genial. Te va dando una mentalidad diferente y el Cali te infunda una clase de fundamentos y valores que hacen a uno diferente en el juego y lo ayuda a consolidarse en el fútbol europeo", destacó.

Preguntado en numerosas ocasiones por Bernardo Espinosa desde que llegó a Gijón, Quintero comentó que "dejó una gran huella como persona y como jugador". La marca de Bernardo aún sigue muy presente, pero fue su también compatriota Santos Borré quien le recomendó fichar por el Sporting. "Fue una parte fundamental porque mi representante me trajo tres ofertas y tomé la decisión de venirme al Sporting por él. Me habló maravillas de este club, que era un club de Primera, muy organizado económica y estructuralmente", finalizó el joven jugador.