Guía VAVEL Sporting de Gijón 2017/18: Rubén García, la magia sportinguista

Google Plus

Rubén García en los prolegómenos de un partido de pretemporada | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

Desborde, toque de balón, visión de juego... Son muchos los calificativos que se podrían utilizar para describir al jugador valenciano. Rubén García (Játiva, 1993), fichaje estrella del Real Sporting, proporcionará esa magia que el conjunto gijonés necesita dentro del campo, pocas veces visible durante la pasada temporada. Procedente del Levante, con quien acaba de renovar y ha llegado a un acuerdo para estar cedido en Gijón, su calidad no pasa desapercibida, siempre con el balón cerca del pie, como si de una obra de arte se tratase, pincelada a pincelada, sin apuros y siendo preciso.

El desparpajo estará servido. Considerado una de las perlas de la cantera granota, Rubén García posee, además de precisión en la circulación del esférico, velocidad por banda, aunque es un jugador que le gusta llevar el protagonismo hacia el centro del campo. Sus conexiones con el lateral serán importantes este año en Segunda División para el cuadro rojiblanco. Con posibilidad de jugar en cualquiera de los costados, Paco Herrera necesitará más de sus servicios por el lado izquierdo, con un Carlos Carmona consolidado que dispondrá de la derecha como espacio para sus labores.

Un pasado con sobresaltos

El centrocampista en un Villarreal-Levante | Imagen: Mª José Segovia - VAVEL

El centrocampista valenciano poco tardó en demostrar su valía dentro de las filas del Levante. Desde cadetes en la entidad granota, Rubén García fue dando pasos hacia arriba hasta convertirse en uno de los estandartes en el primer equipo. Con más de 100 partidos disputados con la camiseta levantinista, el de Játiva vivió su mejor época entre 2012 y 2014, logrando, incluso, minutos en la Europa League. A partir de ese periodo, sus prestaciones irían en descenso. Después de dos años en los que acumuló alrededor de 2.000 minutos por campaña y marcó 7 goles en Primera División, su relevancia en el juego del equipo fue reduciéndose a causa de las lesiones y los continuos relevos en el banquillo del club valenciano.

Después de una temporada agónica, en la que el Levante perdió la categoría y certificó su descenso a Segunda División, Rubén García estaba llamado a ser uno de los baluartes del equipo. Sin embargo, su presencia en el cuadro dirigido por el gijonés López Muñiz no causó protagonismo en ningún periodo de la temporada. Campaña excelente de los granotas, con ascenso incluido, pero sin apenas participación del nuevo jugador sportinguista. Sus 873 minutos, repartidos en 17 encuentros (51,35 minutos por partido) muestran la escasa aportación del centrocampista en el año de gloria de su equipo, de nuevo perjudicado con las lesiones.

Una delicia para los rojiblancos

Rubén durante el partido contra el Éibar en Villaviciosa | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

El centrocampista valenciano fue uno de los fichajes que más ilusión alojó dentro de la hinchada rojiblanca. Sus números ahí están, siendo una de las razones que hicieron que la dirección deportiva sportinguista pusiera los ojos en él. Su fichaje, disputado con el Huesca, entre otros, fue decantándose paulatinamente hacia el lado del Sporting, decisión en la que influyó el entrenador del Levante, gijonés y ex-sportinguista.

En las filas del Sporting, los técnicos tienen muchas esperanzas puestas en él, deseosos de que sea una de las piedras angulares en el ascenso del equipo a Primera División. En Gijón lo tienen claro, todo lo que no sea subir será un fracaso. Por ello, confían que la calidad de Rubén pueda ayudar a que se logre esa difícil meta. El valenciano, siempre imaginativo, técnica y dotes con el balón no le faltarán en esta nueva etapa que acabar de iniciar, siempre y cuando los fantasmas del pasado con las lesiones no le impidan alcanzar la gloria con la elástica rojiblanca.