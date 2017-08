Paco Herrera: "Cuando comience la competición seremos un muy buen equipo"

Paco Herrera duante la rueda de prensa post-partido. Foto: Diego Blanco - VAVEL

Tras el final del encuentro entre el Sporting y el Racing de Santander que tuvo lugar en Miramar, el técnico rojiblanco no se mostró demasiado contento con el resultado obtenido. "La gente estuvo muy espesa. Sin crear ocasiones, y sin que te las creen. Sigo preocupado con nuestro fútbol hacia arriba". A pesar de su descontento, Paco Herrera también afirmó que entendía que los jugadores estuvieran "muy cansados", puesto que el día anterior habían realizado un trabajo muy fuerte tanto por la mañana como por la tarde.

Esta disculpa no impidió que el entrenador del Sporting destacara los errores más importantes que cometen sus jugadores. "A pesar de estar espesos, tanto el jugar un poco más rápido como ganar las segundas jugadas nos cuesta mucho. Igualmente en los duelos, cuando hay contacto solemos casi siempre salir perdiendo. Al equipo le falta vivacidad y un poco más de fútbol". Tras señalar estos fallos, Paco Herrera afirmó que con sus palabras no quería ser negativo, sino que solo destacaba "fallos reales que había que solucionar".

El técnico del Sporting también destacó que lo que ve en los entrenamientos no tiene nada que ver con lo que hacen sus jugadores en el campo. "Durante los entrenamientos es un espectáculo ver al equipo: tocar rápido, jugar. Después en los partidos pienso que no somos los mismos. Eso es algo que me ha desconcertado". Paco Herrera también volvió a insistir que no tiene una visión pesimista. "Soy de construir y siempre lo consigo aunque me cueste".

El entrenador rojiblanco también tuvo palabras para Nacho Méndez. "Lo necesitamos como al comer. En el encuentro de hoy es el que ha puesto un poco de orden. En este momento es el jugador que necesitamos. Nos ayuda a poner un poco de orden y a que no sea todo tan horizontal". Para finalizar la rueda de prensa Paco Herrera afirmó que cuando comience la competición serán un "muy buen equipo", "distinto" al que se está viendo durante la pretemporada, que luchará siempre por la victoria.