Paco Herrera: "Tengo claro el once pero dentro de ese once me salen 13 o 14"

Herrera ultima los detalles antes del debut en la Liga 1/2/3. // Imagen: Diego Blanco (VAVEL)

La tarde del sábado permitió ver al Sporting en la última prueba de la pretemporada antes de empezar la competición. Fue ante la Real Sociedad, que disputará la Europa League en la temporada venidera, y finalizó con empate a dos goles.

El partido dejó buen sabor de boca tanto a los aficionados sportinguistas como al entrenador, Paco Herrera, que ha resumido el partido en rueda de prensa como "un partido igualado pero con más campo para ellos (...) aunque hemos encontrado soluciones a la salida del balón y hemos llegado con sentido".

Once tipo casi decidido

Con el once para el debut en competición reconoce que hay "13 o 14 jugadores (...) espero decidir a los mejores pero entre esos está la cuestión y, además, merecidamente". Parece que uno de esos puede ser Nacho Méndez, que en opinión de Herrera está preparado y puede jugar en cualquier momento ya que "el chico se lo está ganando" pero pide paciencia al con él al inicio: "vamos a tener que perdonarle alguna situación de posible equivocación, (...) puede pasar y va a servir para que él aprenda y siga corrigiendo".

Pretemporada corta

El resumen de la pretemporada para Paco Herrera es que "se me ha quedado corta (...) todavía no veo el equipo que me gustaría ver. Hoy he empezado a ver cosas" aunque reconociendo un ámbito claro de mejora. "cuando un equipo nos espera por detrás y tenemos que llevar nosotros la iniciativa del partido, nos cuesta", algo con lo que seguramente tendrán que lidiar a menudo durante la temporada los rojiblancos. No obstante para el barcelonés, "el balance es bueno porque creo que vamos mejorando en pequeñas cosas" pero precisa que "sí que me hubiera gustado tener dos o tres semanas más para trabajar lo que hemos visto hoy pero con detalles".

Es probable que la llegada tardía de los fichajes sea uno de los motivos por los que Paco Herrera alargaría la pretemporada y, no en vano, aún no da por cerrada la plantilla. Cuestionado por lo que pediría a Torrecilla ahora, el técnico aclara que "hicimos un planning en el que había unos jugadores en ciertas posiciones(...). Van viniendo de manera paulatina y un poco espaciada, pero vienen los que tienen que venir" aunque le gustaría cerrar el capítulo de altas lo antes posible ya que "cuanto antes vengan mejor, porque ya estaremos todos (...) y que los que han venido que no tengan que ir aprendiendo por detrás las ideas que hemos ido inculcando".

Reconoce abiertamente que aún llegará un refuerzo para el completar el ataque, una zona con "overbooking" según dice el mismo Herrera y que le lleva a "cambiar el dibujo semana a semana", aunque ha dicho también que no es algo que le preocupa ni le asusta.

Finalizada la pretemporada, el equipo asturiano comenzará la preparación del primer partido de la campaña 2017/18, que se disputará el sábado 19 de agosto a las 19:00 en el municipal de Santo Domingo ante la A.D. Alcorcón.