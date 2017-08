Santos ya es jugador del Sporting

Miguel Torrecilla y Michael Santos // Imagen: Real Sporting de Gijón.

El Real Sporting de Gijón ha conseguido hacerse con los servicios del atacante internacional uruguayo Michael Santos. El jugador, procedente del Málaga, llega en calidad de cedido al club asturiano. A sus 24 años de edad, ha jugado durante prácticamente toda su carrera en el River Plate de Uruguay (2010-2016), hasta que el equipo andaluz se fijó en él y lo fichó para que jugase, al menos una temporada, en La Rosaleda.

Como jugador del Málaga, consiguió anotar cuatro goles, repartidos en 16 encuentros oficiales, siendo 14 de ellos de La Liga y los otros dos restantes disputados en la Copa del Rey. El futbolista, que se definió como un hombre "guerrero" y al que le gusta pelear hasta el último balón, una filosofía que parece encajar muy bien en el Sporting.

Se trata de un fichaje que reforzará la delantera asturiana, que parece ser una de las facetas más inestables de la plantilla gijonesa. Además, será una motivación para los delanteros, que parece que no terminan de despegar a pesar de todo. Por su parte, Miguel Torrecilla no ha dudado en agradecer a Santos que se decidiera por su proyecto deportivo, además de afirmar que puede jugar de "nueve" de mediapunta y también por la banda derecha. En este sentido, ha reflejado su deseo de "fichar a alguien específico para este puesto".

Como no puede ser de otra manera, las redes sociales no paran de hacerse eco de esta nueva incorporación a la entidad rojiblanca. Lo cierto es que Michael Santos es un nuevo aliciente para la afición, aunque no sólo ha motivado comentarios de los sportinguistas. Y es que el uruguayo también fue pretendido por el máximo rival, el Real Oviedo, algo que no ha sentado nada bien en el seno del Carlos Tartiere. Sin embargo, y según palabras del propio jugador, él prefirió jugar en El Molinón, por lo que, fue únicamente decisión del futbolista rechazar la oferta que le llegaba desde el club de la capital asturiana. "Preferí el Sporting, que era el que me iba a dar minutos y me iba a sentir más cómodo. Del Sporting me motivó su proyecto ilusionante para subir a Primera”, afirmó con contundencia para afianzar su compromiso con los rojiblancos. Además, tanto Jony como Luis Hernandez, jugadores recordados con mucho cariño por los sportinguistas, le recomendaron al uruaguayo su llegada a Gijón, además de que el asturiano ya lo ha felicitado en las redes sociales.