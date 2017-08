Balance general de la pretemporada: incertidumbre rojiblanca

Google Plus

Los jugadores del Sporting celebran un gol en esta pretemporada | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

Se acabó la planificación, llegó el momento de la verdad. El Sporting comenzará la nueva temporada el próximo sábado en Alcorcón, dando por concluida esta pretemporada un tanto irregular. Las dudas en el juego del equipo no permiten auténtica seguridad para disputar la primera jornada de liga, algo de lo que es consciente su entrenador, quien aún no tiene decidido su once ideal. Las múltiples alternativas están muy presentes en la mente de Herrera, quien se muestra exigente y crítico con su plantilla, deseoso de que sus hombres den el máximo rendimiento durante la temporada.

Una pretemporada especial para los gijoneses. El equipo, descendido la campaña anterior, comenzó con el objetivo de revertir la situación y lograr la ansiada meta del ascenso. Nuevo entrenador, distintos jugadores, son varios los condicionantes que han marcado el inicio de esta pretemporada, en la que la ilusión por conseguir la vuelta a la élite ha servido de motivación dentro del cuadro rojiblanco, acentuada con la alegría de los canteranos rojiblancos subidos del filial, recientes héroes del ascenso a Segunda B.

Sin embargo, las dudas en el juego de la plantilla han planteado algo de incertidumbre en la planificación deportiva, contrastadas con las irregularidades en los resultados. Con un balance de cinco victorias, dos empates y dos derrotas, el Sporting ha concluido la pretemporada, dato engañoso si se analiza el minuto a minuto de cada uno de los encuentros, ya que varios de los partidos ganados han sido contra rivales de un nivel inferior.

La llegada de los nuevos fichajes han transmitido una ilusión real entre los aficionados y la directiva, quienes se muestran contentos con las gestiones llevadas a cabo por Miguel Torrecilla. La adaptación de los recién aterrizados ha sido positiva, calando con determinación en los ideales de juego de Paco Herrera. A pesar de ello, la falta de complementación entre los jugadores se ha mostrado notoria en una pretemporada que, a ojos del entrenador, se ha hecho corta, a quien le hubiera gustado tener dos semanas más de preparación.

Como conclusión de la pretemporada, el técnico ya sabe qué once situar en el campo de Santo Domingo el próximo sábado, aunque las dudas están presentes y le salen "13 o 14 jugadores". Parece ser que hasta el desenlace del encuentro, sea cual sea el resultado del mismo, Herrera no se librará de esas inseguridades que tantos dolores de cabeza le están provocando en sus esquemas.