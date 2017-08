Google Plus

Paco Herrera: Puede ser que el domingo haya algún cambio

Después del empate de la jornada anterior, el Sporting desea conseguir la primera victoria de la temporada en el partido que le va a enfrentar al Lugo el próximo domingo a las 19:00h en el Molinón. Los jugadores asturianos hicieron un entrenamiento a puerta cerrada durante la mañana del viernes para comprobar el estado del césped del Molinón de cara a esta campaña. Después del entrenamiento, Paco Herrera atendió a los medios en sala de prensa para explicar algunos frentes abiertos que tiene el equipo en estos momentos.

El catalán quiere conseguir su primera victoria de la temporada, pero su objetivo no son solo los tres puntos, sino que también quiere que el equipo dé una buena imagen y que sea efectivo, serio y que sepa a lo que juega. "Me gustaría que se dijera que el Sporting ganó y convenció", aclaraba Herrera.

De cara al partido contra el Lugo, el técnico sportinguista explicaba las dudas que tiene de cara al once titular rojiblanco ya que no sabe si jugar con dos delanteros o con un 4-3-3 para mejorar en el juego ofensivo. "Tenemos que contar con más gente que mire hacia arriba", explicaba el entrenador.

El técnico también tiene dudad por lo que respecta a Álex Pérez y Álex López. Al primero lo ve en condiciones de jugar sin problema alguno pero tiene la duda de hacer jugar o no a Álex López ya que todavía no ha disputado ni un minuto. "Pérez jugó con el Valladolid, y López todavía no ha jugado un minuto, le veo en el peso ideal, le veo con ritmo, pero la duda de los partidos sí que la llevo conmigo", aclaraba Paco Herrera.

Sobre la posible incorporación del lateral Jordi Calavera, Herrera dice que los jugadores que tiene le hacen feliz y le hacen pensar que ya son suficientes pero que es de los que deja la puerta abierta a un jugador que considera que puede aportar cosas al equipo.