El SD Huesca, un rival en buena racha

Google Plus

El entrenador del SD Huesca, Rubi. Foto: LaLiga

El Sporting recibirá este viernes al Huesca en El Molinón. Los aragoneses hicieron la mejor temporada de su historia en la pasada campaña quedando sextos y perdiendo la primera ronda del playoff contra el Getafe, que sería el tercer equipo en ascender a Primera División. Este año, pese a haber sufrido muchos cambios en la plantilla, el Huesca está preparado para volver a jugar el playoff y, por qué no, conseguir el ascenso.

El mejor comienzo de su historia

El Huesca no cesa en su esfuerzo para revalidar su anterior temporada, pero la realidad es que de momento va por mejor camino. Lleva 15 puntos en nueve jornadas, a estas alturas de la temporada anterior, el equipo entonces entrenado por Anquela llevaba 11 puntos.

Pese a que no empezó la temporada de la mejor manera, ya que sólo consiguió cinco puntos de 15 posibles y además también cayó eliminado en Copa por el Valladolid, se consiguió sobreponer ganando tres partidos seguidos a rivales muy duros. Venció a Valladolid, Rayo y Almería, este último por un contundente 0-3 que, sumado al empate del último partido contra el Reus, lo han hecho escalar hasta las posiciones altas de la tabla. Ahora se le presenta una de las gestas más difíciles, intentar asaltar El Molinón para seguir con la buena racha.

Muchos cambios en la plantilla con un mismo objetivo

Son muchos los jugadores que se han marchado después de su excelente campaña, entre ellos Samu Sáiz que dejó un hueco muy difícil de llenar pese a dejar un millón y medio de euros en las arcas del club.

Samu Sáiz, el referente del Huesca de la pasada temporada ya no está con el equipo. Foto: VAVEL

La baja del madrileño se sumó a la de jugadores como Urko Vera, Vinicius Araújo, entre otros. Para suplir estas bajas, el club ha desembolsado mucho dinero para renovar el equipo, especialmente el ataque. Las llegadas de Álex Gallar y de Juan Camilo Hernández, alias "El cucho" son la gran esperanza azulgrana. También es necesario destacar la llegada de un nuevo guardameta, Remiro, procedente del Athletic Club.

Rubi, un viejo conocido

El nuevo técnico de los azulgranas es un viejo conocido el Sporting, quizás no tan viejo. Rubi fue el entrenador del Sporting en la pasada campaña, pero no logró el objetivo de la permanencia. El Huesca ha apostado por el técnico catalán teniendo en cuenta su experiencia en banquillos de toda España, pero esperan que su rendimiento no sea como en las últimas temporadas en Primera. Rubi tiene una forma de jugar muy clara. El entrenador busca que el Huesca sea el protagonista del partido, siempre jugando con un 4-2-3-1. Con esta formación busca crear mucha verticalidad por banda, con Vadillo y Gallar, para hacer sufrir a los laterales rivales.

Melero y el Cucho Hernández, los líderes del equipo

Estos dos jugadores son una pesadilla para las defensas, y es que de los once goles de los azulgranas, diez los han hecho estos jugadores, concretamente cinco cada uno.

El Cucho Hernández disputando un balón en el partido contra el Almería. Foto: La Liga

Melero actúa como mediapunta y está cuajando una de sus mejores temporadas como profesional. El Cucho Hernández es la referencia en ataque del equipo. El delantero colombiano es el encargado de rematarlo todo dentro de la portería rival. Junto con Gallar y Vadillo, forman un ataque envidiable que Paco Herrera tendrá que tener muy en cuenta.