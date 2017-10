Canella: "Me he sentido bastante bien"

Google Plus

Imagen: Onely Vega - VAVEL

El primer equipo del Sporting ha recibido hoy sus nuevos coches, cortesía de Nissan, que llevan motorizando al Sporting once años. Cada jugador recibió su propio ‘Qashqai’ de la compañía Cyassa Nissan, que este año renovó su compromiso con el Sporting, ante la prensa y sobre el césped de El Molinón.

Allí precisamente uno de los capitanes del Sporting, Roberto Canella, atendió al periódico El Comercio y les concedió unos minutos en los que trataron temas como su lesión o el próximo compromiso liguero del conjunto de Paco Herrera.

A escasos segundos de la finalización de la primera parte del partido ante la Cultural Leonesa, Canella caía al suelo tras sentir una pequeña molestia que le obligó a retirarse del encuentro. Después de algunos días de trabajo al margen del equipo el de Laviana afirma "he notado una mejoría trabajando esta mañana con el readaptador", el lateral espera poder entrar en la lista para jugar el partido en Madrid.

"Depende todo de la evolución que tengo pero yo me he sentido bastante bien. Espero poder llegar al último entrenamiento lo mejor posible". El sportinguista es optimista y mañana se probará para saber si podrá o no participar en el encuentro del domingo.

En cuanto al partido ante el Rayo Vallecano, Canella ha dicho que "será muy difícil pero intentaremos volver a Gijón con tres puntos más en la clasificación".

El Sporting se encuentra en la tercera posición de la clasificación, pero estaría en la segunda si no fuera por la victoria en la pasada jornada de Liga del Lugo frente al Alcorcón, en el que los gallegos vencieron por un gol a cero. El lateral confiesa que "No nos obsesiona la clasificación, aún es muy pronto. Ahora en lo que pensamos es en ir a Vallecas y salir de allí con tres puntos más".