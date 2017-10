Carlos Castro: "Espero que llegue pronto el gol"

Google Plus

Carlos Castro en una sesión de entrenamiento.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL

Nada más comenzar la rueda de prensa se le preguntó por su papel desempeñando en la pasada jornada: "Sí, al final salió un buen partido. Era algo que necesitaba y esperemos que llegue pronto el gol, creo que un delantero necesita eso así que vamos a por todas el próximo partido". El sentir el aliento de la afición es algo que necesitan los jugadores y el delantero rojiblanco lo dejó claro: "Está claro que sí que es necesario e importa, pero pueden hacer lo que quieran que yo voy a seguir haciendo mi trabajo".

Cuando juega Carlos Castro suele haber silbidos y esa fue una de las preguntas más esperadas que respondió con tranquilidad el jugador asturiano: "Bueno, tampoco tengo que decir mucho a eso. Pueden hacer lo que quieran, si es verdad que un futbolista pasa por momentos fuertes, por momentos malos. Yo no estoy pasando por mis mejores, eso está claro, pero pueden exigir lo que quieran que yo no quiero hacerlo mal ni quiero perder balones".

También se le preguntó por la ovación que recibió el viernes al ser sustituido: "Yo soy sportinguista desde siempre, eso te anima para seguir con más fuerza. Ya años anteriores me recibían con ovaciones cuando me sustituían así que estoy agradecido".

Para acabar se le hicieron dos preguntas, la primera pregunta es sobre el penalti fallado frente al Sevilla Atlético: "Bueno, la verdad que tenía pensado tirarlo así igualmente. Yo muchas veces los tiro así, en los entrenamientos los ensayo así. Si es cierto que esperaba meterlo, si la peg bien el portero ya está vencido y la meto, pero a veces cuando las cosas van mal si intentas hacer algo pues va a pero pero hay que seguir".

La otra pregunta que se le hizo es el motivo sobre su mal momento: "No lo se, son cosas que pasan. Supongo que al final cuando las cosas no salen y sigues intentando siguen sin salir. Ahora me encuentro con más fuerza que nunca".