Nacho Méndez: "Estar allí me hace muy felíz"

Nacho Méndez durante una sesión de entrenamiento.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL

Nada más comenzar la rueda de prensa se le pregunta por su actual situación de entrar en la segunda convocatoria en liga con el primer equipo: "Sí, muy feliz por entrar en la convocatoria, por tener otra oportunidad. Muy agradecido al míster, voy a ir con muchas ganas de disfrutar otra vez de la experiencia de un viaje a un campo como es Vallecas y a un partido donde sabemos que es complicado ganar y, a la vez, muy importante para el equipo. Si tengo la suerte de disputar minutos pues creo que estoy preparado, estoy trabajando bien para aprovechar la oportunidad cuando me llegue y ayudar al equipo".

Se comenta esa curiosidad de que semanas atrás haya presentado la tercera equipación del Sporting y en este partido la estrene con el primer equipo: "Sí, son curiosidades. Una anécdota divertida, el otro día estaba presentando la tercera equipación y no se si mañana jugamos con ella y ojalá pueda también estrenarla en el campo algunos minutos y sino a ayudar desde el banquillo o a apoyar a los compañeros que tienen minutos será bienvenido".

Una de las preguntas más interesantes fue donde se le preguntó por la comodidad de los canteranos bajo las órdenes de un entrenador como es Paco Herrera: "Él desde el primer momento dijo que íbamos a ser importantes, que nos tenía muy en cuenta y así está siendo. Estamos entrando en la dinámica del equipo, de muchos entrenamientos, incluso algunos hemos debutado ya en Copa y creo que está teniendo mucha confianza en nosotros, nos está ayudando mucho a mejorar".

Para acabar se le pregunta si sabe si jugará de titular o de suplente: "No, no se nada, me acabo de enterar hace dos minutos que viajo y a partir de ahí poco más se. Estoy preparado para lo que sea".