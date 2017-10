Paco Herrera: "Sigo pensando que el equipo va a más"

Google Plus

Paco Herrera, en un entrenamiento de pretemporada | Imagen: Onely Vega - VAVEL

El empate en Vallecas, después de adelantarse tan pronto en el marcador, ha dejado un sabor agridulce entre los parroquianos sportinguistas, deseosos de una victoria que hubiera supuesto ser líderes de la competición. Sin embargo, las sensaciones son positivas con el punto logrado, dada la dificultad de sumar en un escenario como el de este domingo. Paco Herrera, satisfecho con el trabajo de los suyos, ha comparecido ante los medios al término del encuentro, en una rueda de prensa en la que ha desprendido optimismo por la gran tarde de fútbol vivida.

En la segunda mitad, el ímpetu rayista supuso más de un dolor de cabeza para los jugadores rojiblancos, lo que supuso la entrada de un defensa central por un hombre ofensivo. "La búsqueda de soluciones ha estado en tratar de cerrar por dentro cualquier balón aéreo, pero también en poder salir", comentó el entrenador catalán, quien opinó que "la solución no la tenía el medio del campo y la he buscado en la defensa para que saliésemos jugando con tres. Creo que nos ha salido bien".

La sorprendente modificación en el segundo periodo vino acompañada del debut liguero de Xandao, uno de los grandes desconocidos para los aficionados del club gijonés. "Tiene que ir entrando poco a poco. Es un jugador que viene de casi un año sin jugar", opinó Herrera, deseoso de obtener su mejor versión. "Él ya sabía que podíamos dar una defensa de tres en un momento dado. Nos da una posibilidad más y juego aéreo", añadió sobre el defensor brasileño.

"El Rayo es un serio candidato al ascenso, no tiene nada que ver con el año pasado".

Cada año, la dificultad se hace más evidente en la división de plata del fútbol español, lo que implica más complicaciones para salir victoriosos frente a los rivales. "El gol que nos han hecho es muy doloroso. Es imposible hacer el partido perfecto en Segunda División, hay ocho o diez equipos muy buenos", declaró sobre el tanto concedido. Los problemas para sumar puntos contra los equipos de arriba son notorios, aunque en este encuentro se han podido observar mejorías. "Yo creo que hoy hemos dado un poco más de esa muestra favorable. Sigo pensando que el equipo va a más", concluyó sobre el tema.

La intensidad y el carácter son unos aspectos que se han dudado entre varios integrantes de la plantilla sportinguista. "Sí que pido apretar hacia arriba, pero no me dejo pasar. No se trata de hacer faltas, simplemente de plantarte y tapar. Yo creo que en ese sentido estamos mejor, concedemos menos", habló sobre el espíritu luchador de su equipo, en el que ve una progresión en cuanto a la actitud.

La entrada de Castro y Viguera, hombres poco frecuentes, viene explicada por la falta de minutos que están sufriendo los dos delanteros rojiblancos. "Son jugadores de calidad y están por la causa, así que mi trabajo es pelear por ellos y sacarles rendimiento", explicó sobre la situación de los atacantes, a la vez que argumentó que "no puedo perder a ningún jugador, tengo que recuperarlos. Llegará un momento en el nos darán cosas cosas. Yo creo en ellos", detalló en relación a la confianza depositada en sus hombres.

En la rueda de prensa, Herrera también tuvo palabras de elogio hacia su rival en este encuentro. "El Rayo es un serio candidato al ascenso, no tiene nada que ver con el año pasado. Míchel está haciendo un gran trabajo desde que está en el equipo", analizó, en general, sobre el conjunto franjirrojo. A su vez, comentó sobre el partido y el entorno que se formó en el campo vallecano. "El partido ha sido de Primera División, un ambiente espectacular. Un montón de alternativas por un lado y otro", añadió.