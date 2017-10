Alberto echa la vista atrás

Alberto García celebrando una victoria con su actual equipo. Foto: VAVEL

El encuentro ante el Rayo, además de ser un muy buen partido de fútbol, también dejó otras cosas interesantes. Una de ellas fue el reencuentro entre el guardameta del Rayo Vallecano, Alberto García y el Sporting de Gijón. Y es que el portero catalán formó parte del club asturiano durante tres temporadas en las que consiguió incluso ascender a la Primera División española. El guardameta del club madrileño, visiblemente emocionado, atendió a los medios congregados en la zona mixta del Estadio de Vallecas después del partido del pasado domingo para explicar sus sensaciones tras el choque.

"Estoy contento por volver a ver a tanta gente", eso decía Alberto nada más acabar el encuentro y es que para él no fue un partido cualquiera. Respecto al hecho de enfrentarse con ex compañeros y amigos suyos también habló el guardameta. "Ha sido raro porque hacía mucho tiempo que no los veía, pero ha sido una sensación bonita. El abrazo más sincero ha sido al final", explicaba el cancerbero. Y es que Alberto vivió una época muy enriquecedora en el Sporting hace no demasiado tiempo. "Allí empecé a vivir una época de logros colectivos y volver a ver la camiseta del Sporting me genera un punto nostálgico. Viví tres años en Gijón. Sufrí dificultades a nivel colectivo que hoy en día el Sporting no vive", decía Alberto destacando las diferencias entre el equipo en el que él jugaba y el actual Sporting.

A pesar de su cariño por Gijón, actualmente defiende el escudo del Rayo Vallecano, al cual encuentra muchas similitudes con el club asturiano. "El club, el escudo, los jugadores, la afición y lo que representa el club, todo suma a la hora de ascender y por eso también elegí al Rayo", aseguraba el catalán. "Los dos escudos merecen estar en Primera División", sentenció.