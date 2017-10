Isma López: "En casa es donde tenemos que ganar"

Google Plus

Isma López en una sesión de entrenamiento.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL

Nada más comenzar la rueda de prensa se le preguntó por la importancia de puntuar en una categoría como es la Segunda División: "Sí, la verdad es que es importante sumar en esta categoría tan complicada. Es verdad que al final en casa, sobre todo, es donde tenemos que ganar, fuera de casa aunque juegues a ganar también juegas contra rivales difíciles con tus mismos objetivos, como este fin de semana, contra un equipo que venía de hacerlo bien la jornada pasada". Se le pregunta por su opinión al tener tres partidos seguidos en casa con una salida de por medio a Reus: "Yo creo que pasa por aquí el ir ganando en casa, ya que te mantienes arriba, y siempre que puntúes fuera también. Hay que tomarlo de momento como un partido suelto".

Una de las preguntas esperadas era esa unión que formó con Rubén García en la banda izquierda en la primera parte del partido frente al Rayo Vallecano, donde el balón circulaba mejor: "Yo estoy para aportar cuando me toque jugar. Rubén viene haciéndolo desde inicio, está haciendo un muy buen arranque de campaña, lo valoramos mucho no solo por lo que nos da en ataque sino por su trabajo y su compañerismo. Lo importante es que el equipo vaya sumando, que no haya perdido con mi entrada y yo creo que estoy satisfecho por el rendimiento del equipo".

Para terminar se le pregunta por la variante táctica en el anterior partido y sus sensaciones: "Es una solución que ya teníamos, la veníamos preparando desde el inicio de liga cuando faltaban pocos minutos y da algo más de seguridad. Yo creo que el Rayo llevaba el peso del partido, pero quitando jugadas aisladas todo eran tiros de fuera del área sin gran peligro. Yo creo que la consistencia también de ellos de meter balones arriba nos aportó tranquilidad y sabíamos que si éramos fuertes atrás íbamos a tener ocasiones".