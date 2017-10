La gran perla del Almería es Pozo

Google Plus

Pozo celebrando un gol con el Almería. Foto: VAVEL

La liga no para y el Sporting ya está preparando su próximo partido contra la UD Almería. Después del empate a uno contra el Rayo Vallecano, el Sporting necesita puntuar para seguir en la lucha por el liderato de la categoría de plata. Su siguiente escollo es el Almería, equipo entrenado por Luis Miguel Ramis y liderado dentro del campo por una joven estrella, José Ángel Pozo.

El mediapunta de 21 años nació en Málaga pero se formó en las categorías inferiores del Real Madrid hasta llegar a cadete, cuando tomó una decisión muy importante de cara a su futuro, firmar por el Manchester City. Llegó al club inglés en el año 2012 y jugó en las categorías inferiores del equipo de Manchester. En el año 2014 realizó su debut profesional con el primer equipo en un partido de la Copa de la Liga inglesa. La temporada 2014-2015 fue la más exitosa para él. Jugó recurrentemente con el filial tanto en liga como en torneos internacionales, e incluso jugó con el primer equipo cuatro partidos en los que marcó un gol.

Después de esa temporada y al ver que su juego en el primer equipo no tendría continuidad decidió volver a España, concretamente a la UD Almería. El club andaluz se desembolsó medio millón de euros para llevarse a esta joven perla el último día del mercado veraniego.

Esta es ya su tercera temporada como rojiblanco, pero parece que no acaba de explotar su gran talento. A pesar de esto, sigue siendo el jugador más peligroso del Almería y es que es el jugador que lleva la batuta en todas las jugadas ofensivas. Los andaluces no están cuajando una buena temporada, pero Pozo es clave en el esquema de Ramis hasta el punto de que lo ha jugado todo como titular. Es el pichichi del equipo junto con Tino Costa, pero sólo con dos goles. También se le debe sumar una asistencia que demuestra que lo suyo no es sólo disparar. Sus cualidades más destacables son la visión de juego, su buena técnica con los pies, su habilidad con el regate y sobre todo un potente disparo des de larga distancia.

Los defensores del Sporting deberán tener muy en cuenta este joven jugador si quieren mantener su portería a cero e intentar llevarse los tres puntos para seguir con la persecución al líder de la liga.