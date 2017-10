Google Plus

Luis Miguel Ramis intentará devolver la ilusión en Almería // VAVEL

El ex entrenador del Real Madrid Castilla y nuevo entrenador para esta temporada del Almería, e intentará devolver al Almería la ilusión que parece haber perdido estas pasadas temporadas y realizar una buena campaña.

Ramis, con 46 años de edad, estuvo al frente del Real Madrid Castilla durante la segunda parte de la temporada anterior tras el ascenso de Zidane al primer equipo madridista. En este sentido cabe destacar que el filial merengue consiguió coronarse campeón de liga de su grupo en Segunda División B y disputó los playoffs por el ascenso a la división de plata bajo la dirección de Ramis. Los años anteriores había estado entrenando en diferentes categorías inferiores del Real Madrid, a su equipo Cadete y a su equipo Juvenil.

El nuevo entrenador del Almería tiene una dilatada y exitosa trayectoria como jugador en la máxima categoría de nuestra Liga, donde además de vestir la camiseta del Real Madrid también jugó en diferentes equipos como el Deportivo de la Coruña, el Sevilla FC, CD Tenerife o Racing de Santander. Ramis también jugó en Segunda División con el Nástic de Tarragona y el Racing de Ferrol.

Ahora entrena al Almería, donde por desgracia no ha empezado la temporada como se esperaba. Está semana visitan Gijón, donde por desgracia no es el mejor lugar para que empiecen a cambiar las cosas ya que el Sporting deja escapar muy pocos puntos en su estadio. El Almería llega con la ilusión y las ganas de plantar cara en su propio estadio a uno de los “gallitos” de la categoría como es el Sporting. El propio Ramis cree que las cosas van a cambiar pronto, ya que hay equipo para ello, y piensa que no hay mejor escenario para hacerlo que en el Molinón.