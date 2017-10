Jordi Calavera: "Soy joven con margen de mejora"

Jordi Calavera en una sesión de entrenamiento.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL.

Nada más comenzar la rueda de prensa habla de lo que fue el partido ante el Rayo Vallecano: "Al final no pudimos conseguir los tres puntos en Vallecas ante un rival complicado, nos pusimos por delante pronto, luego tuvimos el gol antes de acabar la primera parte y el partido después se hizo muy intenso y muy disputado. Nos llevamos un muy buen punto de allí y ahora sólo tenemos que pensar en conseguir esos tres puntos aquí en casa frente al Almería". Se le habla sobre la media de inglesa, donde se puntúa fuera y se gana en casa con respecto a la temporada del Sporting en los últimos partidos: "Al final si vas puntuando casi cada semana es más fácil llegar al objetivo que te propones y siempre es bueno empatar si no pierdes y al final tenemos que ir sumando, ya sea de tres en tres y sino empate y un puntito más".

Se le pregunta también por su adaptación en cuanto a las exigencias que pide Paco Herrera a sus jugadores: "Bien, mejor, cada vez adaptándome al sistema que tenemos, a lo que me exige el mister y cada vez me encuentro mucho mejor". La siguiente pregunta estaba relacionada con la anterior porque se le recuerda que Paco Herrera después del partido le reñía: "Si bueno, me riñe con cariño porque sabe que al final soy joven, tengo mucho margen de mejora y siempre me dice que tengo que mejorar en ciertas cosas para ser un buen futbolista y él siempre me ayuda mucho para poder conseguirlo y que pueda ser un buen futbolista de Primera División".

Hablando de que se está esforzando para mejorar se le pregunta en qué aspecto que quiere Paco Herrra que mejore: "Básicamente quiere que mejore un poco más en aspectos defensivos porque luego dice que en ataque ya no me tiene que decir nada y él me exige cosas que tengo que corregir defensivamente".