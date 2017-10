Paco Herrera cumple 500 partidos como entrenador

Google Plus

Paco Herrera en rueda de prensa. Foto: VAVEL

Paco Herrera es un entrenador con mucha experiencia por equipos de toda España. En el partido de este sábado contra el Almería, el catalán cumplirá 500 partidos como entrenador en los que ha dirigido a equipos como Las Palmas, el Celta, el Recreativo de Huelva y actualmente el Sporting entre muchos equipos más. En la rueda de prensa previa al partido, el Sporting ha querido felicitar a Paco Herrera mediante un vídeo en el que muchos ex jugadores suyos, compañeros de trabajo o su propia familia han querido dedicarle unas palabras. Después del vídeo, Herrera ha recibido una camiseta del Sporting con su nombre y el número 500 de manos de un histórico de la entidad asturiana como es Quini.

Pero aunque es un dato que demuestra la importancia de Herrera en el fútbol español, la liga no frena y el Sporting tiene partido contra el Almería este sábado a las 20:00 en El Molinón. El entrenador del Sporting ha explicado las sensaciones del equipo de cara a este encuentro. "No me fijo en enlazar otro partido sin perder", aclaraba Herrera, añadiendo que de cara a los tres próximos encuentros quiere conseguir "como mínimo siete de los nueve puntos posibles".

El entrenador también ha explicado que tiene dudas sobre el equipo titular que va a sacar contra el Almería mientras sigue coleando el caso Scepovic. Destacó el buen rendimiento que dio la banda izquierda en el último partido de liga: "La banda izquierda con Isma y Rubén estuvo bien en Vallecas", explicó Herrera. También se tiró medallas al asegurar que acertó de pleno a la hora de poner tres defensas en el partido contra el Rayo. "Fue una solución perfecta que hizo mejorar al equipo", remarcaba el técnico rojiblanco.

Respecto al Almería, Herrera ha destacado que es un muy buen equipo a pesar de la mala racha que están sufriendo los andaluces. "Tiene ausencias importantes como la de Verza o Fidel", añadía aludiendo a las bajas del Almería.