Sergio Álvarez: "tres puntos, portería a cero, queda un partido menos y seguimos ahí arriba"

Sergio Álvarez destaca que el equipo sigue creciendo. // Imagen: La Liga

Durante las largas 42 jornadas que dura la segunda división, sólo los que saben sufrir y ponerse el mono de trabajo cuando es necesario, destacarán sobre los demás. Y eso es lo que ha hecho el Sporting de Gijón frente a la U.D. Almería en El Molinón. Gracias a un espectacular Michael Santos, que está de dulce en los últimos partidos, el equipo supo sacar ventaja de las pocas concesiones de la defensa almeriense, para posteriormente defenderse con orden. No fue un partido vistoso para los aficionados, pero es importante saber jugar este tipo de encuentros y adaptarse a las circunstancias del mismo.

Los jugadores de la escuadra de Paco Herrera lo saben y como así lo han comentado en zona mixta. Sergio Álvarez reconoce que debido al desgaste durante los primeros 45 minutos "no vimos al equipo tan entero en la segunda parte, pero también es importante saber sufrir" resaltando la importancia de seguir sumando y estar arriba en la clasificación. Además agradece a la afición el apoyo destacando que "todo equipo que viene a El Molinón sufre el empuje del equipo y es también gracias a la energía y al empuje que nos transmiten. Es importante seguir así de fuertes en casa".

Rubén García por su parte, en la misma línea que el avilesino, destaca una primera parte de gran desgaste físico pero de dominio gijonés con la segunda donde el equipo acusó el esfuerzo inicial. Destaca también la importancia de dejar la portería a cero una vez más dando gran importancia a El Molinón y a la afición en los resultados del equipo: "en su línea, es espectacular poder jugar aquí. Es muy importante, sobre todo aquí en casa, que ellos estén al pie del cañón".

Lo mismo piensa el navarro Isma López, que sabe que el ascenso pasa por mantener la fortaleza en casa: "sabemos que en casa tenemos que ganar todos los partidos. Los tropiezos aquí nos hacen daño". Además el veloz lateral reconoció estar aún enfadado por la polémica jugada donde en los últimos minutos del encuentro, tras ser zancadilleado por el defensa almeriense Nano cuando estaba mano a mano con el cancerbero René, el árbitro se desentendió de la jugada no señalando nada: "aún no se me ha pasado el enfado, le he dicho al árbitro que me parece increíble", aunque prefirió zanjar el tema y no hablar más "porque luego es peor".

Tras la importante victoria, el equipo sportinguista tiene planeada en Mareo una jornada regenerativa durante la mañana del domingo, para tomarse el lunes como día de descanso. Posteriormente comenzará la preparación del encuentro que tendrá lugar el sábado 4 de noviembre a las 20:30 en el Camp Nou Municipal de Reus.