Entrevista. Plataforma Fernández Fuera: "La lacra que tenemos en el Sporting es la familia Fernández"

Entrevista a la Plataforma Fernández Fuera | Fotomontaje: Sergio Medina (VAVEL)

Cierto es que el Sporting de Gijón está cuajando un gran inicio de temporada en el año de su regreso a la categoría de plata del fútbol español. Jugadores como Michael Santos, Álex Bergantiños o Diego Mariño han conseguido devolver la ilusión a la parroquia rojiblanca en el ámbito estrictamente deportivo. Sin embargo, la sombra de una gestión ineficiente por parte de la familia Fernández continúa planeando sobre El Molinón. Tres descensos en apenas 25 años son demasiado castigo para un equipo como el Sporting que, pocos años antes, se codeaba con los mejores de España y de Europa.

En este contexto, Pedro Fernández, cofundador de la plataforma Fernández Fuera, atendió a VAVEL para explicar el por qué de las protestas contra Javier Fernández, máximo accionista y presidente del club asturiano, y su actual junta directiva.

Pregunta. ¿Cómo, cuándo y por qué surge la plataforma Fernández Fuera?

Respuesta. La idea de crear la plataforma Fernández Fuera surge a principios de abril de 2017. Nos juntamos algunos amigos y decidimos que era momento de actuar. Por aquel entonces no se movía nada. El equipo estaba ya en una situación crítica, camino del tercer descenso con los Fernández al frente, y teníamos la sensación de que estaba todo muy parado, sin protestas. Cada uno iba haciendo la guerra un poco por su cuenta. No había un movimiento organizado como en los años en que Tu Fe Nunca Decaiga estaba tan fuerte, cuando toda la afición iba a una. De vez en cuando surgía alguna protesta, algún cántico, pero realmente no se hacía nada conjunto. Entonces decidimos crear un grupo de WhatsApp para todas las personas que quisieran participar. Nuestro siguiente paso fue reunirnos en una cafetería de Gijón para intentar "agitar" el tema.

P. ¿Con cuántos miembros contabais inicialmente y cómo ha ido creciendo la plataforma hasta la actualidad?

R. A esa primera reunión acudieron unas 30 personas más o menos. Recuerdo además que fue un momento "de bajón" (risas), pues nos esperábamos una mayor asistencia. Esa misma semana, antes del encuentro contra Las Palmas, logramos reunir en torno a 80 personas en los aledaños del estadio. Un grupo bastante importante de gente. Ahora mismo somos 110 personas, unas más implicadas que otras, como es lógico. No obstante, Fernández Fuera no nació con la idea de convertirse en un grupo, sino como una idea más abstracta de unir al sportinguismo en torno a la causa "Fernández".

P. ¿Cómo se organiza la plataforma a nivel interno? ¿Funcionáis de manera asamblearia o, como comentabas, hay gente con un mayor grado de implicación que lleva la voz cantante?

R. Se intenta que todo el mundo participe en la medida de lo posible, aunque siendo más de 110 personas a veces se hace un poco "cuesta arriba". Sí es cierto que hay un grupo de personas que lleva la voz cantante.

P. Obviamente, las movilizaciones tipo "pañolada" o la creación de pancartas conllevan un gasto. ¿Cómo financiáis ese tipo de material?

R. El único reparto de pañuelos que hemos hecho hasta el momento ha salido de nuestro bolsillo. Después de eso, lo que se hizo y seguimos haciendo ahora mismo es financiarnos a través de la venta de banderas y bufandas. De esta manera hemos conseguido un pequeño fondo. ¡Por cierto, ahora mismo estamos preparando un nuevo pedido de bufandas a diez euros! (risas).

P. Una vez en el interior del estadio, ¿os sentáis juntos o cada uno se retira a su localidad para ver los partidos?

R. A principios de esta temporada se intentó juntar a toda la plataforma, sobre todo con La Norte 5, un colectivo de seguidores rojiblancos que, tal y como ellos mismos se definen, "luchan por un Sporting libre de caciques y para los sportinguistas", pero por desgracia no se llegó a concretar. No obstante, la mayoría de nosotros nos reunimos en la grada norte, donde se sitúa la peña 1905. La verdad es que es una asignatura pendiente y que sería muy interesante, pues es una forma de visibilizarnos y darnos a conocer.

P. El pasado sábado, antes del choque ante el Almería, convocasteis una concentración en la puerta cero de El Molinón. ¿Cómo valoráis la afluencia de aficionados a dicha protesta? ¿Lo calificáis como un éxito o más bien como un fracaso?

R. Enfocamos la concentración del sábado como un primer paso esta temporada, pues hasta ahora no se había organizado prácticamente nada. En este sentido, sería muy hipócrita si dijera que estamos muy satisfechos con la asistencia que hubo, porque obviamente no. De hecho fue una pequeña decepción porque éramos solo unas 90 o 100 personas. Preferimos valorarlo como una primera "piedra", como un antecedente que sentamos, y a partir de ahí tratar de ir creciendo.

Por otro lado, somos conscientes de que no tenemos grandes medios de convocatoria. Prácticamente nos basamos en las redes sociales. Ninguno de los grandes medios de comunicación asturianos publicó nada al respecto durante la semana. Seguro que hubo muchísima gente que ni siquiera se enteró de la convocatoria y quizá, de haberlo sabido, hubiese acudido.

Cartel de la protesta convocada el pasado sábado // Imagen: Fernández Fuera

P. Como comentabas al principio de la entrevista, Fernández Fuera surge con motivo del "parón" con respecto a las movilizaciones que no hace demasiado tiempo se convocaban con mayor asiduidad y mayor éxito de convocatoria. ¿A qué achacáis ese "bajón" que aún perdura hoy en día?

R. Es una buena pregunta porque nosotros también nos la hacemos a menudo (risas). La verdad es que es algo que no llegamos a entender del todo, aunque sí que tiene su explicación. Cuando una masa de gente está pidiendo algo durante tanto tiempo, de una forma tan insistente y masiva y aún así no se consigue nada o casi nada, más allá de pequeñas victorias como la salida de Amado, se genera cierto hastío. Es muy cansado pegarte contra la pared una y otra vez.

P. ¿Creéis que en un club tan grande como el Sporting, con casi 25.000 abonados, contáis con el apoyo de la mayoría social, aunque sea silenciosa, o por el contrario os sabéis en minoría?

R. La respuesta puede quedar un poco rara visto lo visto en la concentración del sábado, pero creemos que si alguien se dedicase a preguntar por todo El Molinón la opinión de los abonados con respecto a los Fernández, el 70 o el 80% le diría que está en contra. Se trata de una mayoría silenciosa. De hecho cuando se repartieron pañuelos y demás, la respuesta fue brutal. Estamos convencidos de que somos la mayoría, el problema es cómo mover a una mayoría tan plural y diversa. Y claro, está el tema clave, si la "pelotita" entra o no… Si el equipo estuviera en la zona media o baja de la tabla, seguramente hablaríamos de mucho más de 100 personas en la última concentración.

P. Imagina por un momento un contexto en el que Fernández decide vender sus acciones y desvincularse del club. ¿Qué modelo de gestión plantea la plataforma Fernández Fuera?

R. Lo tenemos clarísimo desde que aparecimos. Buscamos lo mismo que Tu Fe Nunca Decaiga, estamos a muerte con su propuesta de socializar el club para llegar a un accionariado popular. No solamente para el Sporting, sino para todos los clubes del fútbol español. Creemos que el club es, o al menos tendría que ser, propiedad de sus socios.

Recuerdo escuchar en la radio a Fernando Losada y a Javier Martínez diciendo que eso del accionariado popular era cosa de cuatro locos y que no lleva a ninguna parte. Pues ahí está el Eibar. Hace nada estaban en Segunda B y ahora están haciendo grandes campañas en Primera gracias a una gestión ejemplar. Eso de decir que no se puede hacer y que es solo un sueño es una trampa enorme.

Tenemos claro que con Fernández esto es un desastre. No es casualidad que hayamos tenidos tres descensos en poco más de 20 años. Que cambie el dueño y llegue otro empresario es una moneda al aire. Puede salir bien o puede salir mal. Por lo tanto, eso no nos vale.

P. La siguiente pregunta es obligada. ¿Cómo se podría llegar a conseguir la salida de Fernández?

R. Lo propuso muy bien Tu Fe Nunca Decaiga en el momento en que les hizo la oferta a los Fernández. Una oferta que, por cierto, ni siquiera se dignaron a contestar. No recuerdo exactamente las cifras pero se trataba de un pequeño incremento en el abono a lo largo de dos o tres temporadas. A partir de ahí los abonados se convertían en socios comprando acciones. De eso se trata. Si no se quieren deshacer de sus acciones, al menos que se planteen venderlas al aficionado del Sporting que es el que realmente sufre por el Sporting, ama al Sporting, disfruta del Sporting y se merece tener una representación o una capacidad de decisión sobre su club. ¿Vías para conseguirlo? Comprar las acciones. El problema es que para eso hay que forzar a quien las tiene para que las venda.

P. ¿Creéis que es posible que esto ocurra a corto o medio plazo?

R. Posible es. A título personal tengo que decir que soy optimista. Hay que señalar a los culpables de que esta gente lleve aquí tanto tiempo. Es injusto que se diga que "a afición del Sporting tiene lo que se merece. La afición del Sporting se moviliza, pero solo con eso no sirve. Ahí es donde aparecen los partidos políticos de Gijón. Ellos tienen la llave. Un claro ejemplo lo encontramos en la renovación de la concesión de El Molinón por otros 40 años… Si se quiere echar a los Fernández, si se quiere socializar el club, se puede hacer. Ahí está el ayuntamiento que es propietario de Mareo y de El Molinón. Que se quiera hacer o no es otro cantar… Es una cuestión de voluntad.

P. Hablando un poco de El Molinón, estadio y templo del sportinguismo. ¿Ha habido episodios de represión contra el sector crítico con la gestión de la familia Fernández en el interior de El Molinón?

R. Pues sí. Desgraciadamente estos episodios de represión son una realidad, no solo en Gijón, sino en muchos campos de España desde hace unos años. Realmente es una vergüenza. Se utiliza la excusa de la erradicación de la violencia en el fútbol, algo con lo que todo el mundo está de acuerdo, para, por la puerta de atrás, coartar nuestra libertad de expresión. En el último partido de la temporada pasada, ante el Betis, se requisaron dos pancartas hechas con cartulina. Además las pude leer: "Por un Sporting libre, Fernández vete ya". ¡Te quedas alucinado! ¿En qué año estamos?

Esta misma temporada, La Norte 5 intentó sacar dos veces la pancarta que el otro día se desplegó en la concentración. Ponía "volver a empezar, accionariado popular". Al parecer no lo permitían porque consideraba que dañaba la dignidad del club… Son casos que vemos muy a menudo. Fuera de casa también se han requisado bufandas de "Fernández vete ya". Son cosas que pasan, que siguen pasando y que son lamentables. Para lo único que sirve esta ley es para proteger a los que mandan. No sirve para proteger a nadie que pueda ser víctima de violencia en los estadios. Que no se pueda sacar una pancarta en contra de la gestión por parte del consejo de administración es algo que nadie entiende.

Protesta en el interior de El Molinón // Imagen: Fernández Fuera

P. ¿Tenéis contacto con otros colectivos que forman parte de la órbita del Sporting como puede ser Ultra Boys, Tu Fe Nunca Decaiga, Unipes o la Federación de Peñas?

R. Con Ultra Boys no hemos tenido ningún contacto hasta ahora. No obstante, como hemos dicho siempre, estamos a disposición de quien sea para organizarnos y movernos juntos en pos de nuestro objetivo.

Con respecto a Tu Fe Nunca Decaiga sí que ha habido relación y además bastante estrecha. Desde que nacimos nos pusimos en contacto con Diego Del Valle, su presidente, porque apreciamos muchísimo la labor de esta organización. Sabemos que podemos contar con ellos para todo lo que planteemos.

El caso de Unipes y la Federación de Peñas es algo distinto. Depende un poco de la independencia de cada peña. Como en todas las familias hay algunos más próximos a nosotros y otros más alejados. Por ejemplo, colaboramos con la peña Sentimiento Rojiblanco repartiendo pañuelos para el minuto cinco. Ojalá pueda seguir habiendo esta colaboración e incluso se estreche porque eso es lo que buscamos, la unidad de todo el sportinguismo.

P. ¿Tenéis pensadas nuevas movilizaciones o protestas de cara al futuro?

R. Vamos día a día. De momento no hay nada pensado a corto plazo. No es que no se haga nada. Siempre decimos lo mismo: en cada minuto cinco la gente tiene una oportunidad de señalar al palco. Se trata de buscar que la gente se exprese y, de esa manera, que se forme un caldo de cultivo interesante.

Fernández dijo muchas veces durante el último año que su "fecha de caducidad" es 2018. Fernández ha mentido muchas veces al sportinguismo. Nos ha engañado muchas veces. Sería imprensentable que lo volviese a hacer. ¡Si dijo que su salida sería en 2018, habrá que recordárselo! Si no cumple lo prometido nos tendrán en frente de nuevo.

P. Para finalizar la entrevista, turno para que envíe un mensaje a la afición. ¿Qué le dice la plataforma Fernández Fuera a todo el sportinguismo?

R. Lo que la gente piensa es que estas cosas no sirven para nada. ¡Realmente sí que valen! Hace apenas unos años, esta situación de rechazo por parte de la afición hacia la familia Fernández era impensable. Hace unos años preguntabas y la gente estaba contentísima. "Pepín puso les perres", te dirían. Animamos a la gente a que entienda que el Sporting tiene solución. Se pueden hacer las cosas de otra manera. El Sporting de los años 70 y 80 no surgió porque hubiese un cataclismo y se quedase solo. Tuvo sus razones y su gestión detrás. ¿Por qué no se va a poder volver a hacer algo similar? A la hora de pensar en el Sporting habría que recordar esa época y habría que recordar también que no es un club para estar en Segunda y competir algunos años en Primera, sino que es un club para mucho más. La lacra y la rémora que tenemos aquí en Gijón es la familia Fernández.