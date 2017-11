Previa Reus - Sporting: Ganar para marcar distancias

Google Plus

El uruguayo Michael Santos volverá a ser la punta de lanza del Sporting. // Imagen: Jorge Ropero (VAVEL)

El Sporting se estrena en partido liguero ante un histórico del fútbol catalán con el que hasta ahora tan sólo se ha enfrentado una vez en Copa del Rey, precisamente esta misma temporada, y que se saldó con victoria rojiblanca por cero goles a uno. No le importaría repetir resultado a Paco Herrera, aunque el equipo deberá ser más competitivo que el de entonces ya que los dos penaltis fallados por los catalanes impidieron lo que probablemente habría sido un marcador más justo.

Aunque tan sólo han pasado 12 jornadas hasta ahora, la clasificación va cogiendo forma con los recién descendidos, Granada, Sporting y Osasuna, ocupando la segunda, tercera y cuarta posición respectivamente, estando los dos primeros empatados a puntos y los navarros con tan sólo uno menos. Es por tanto un momento importante en el que los llamados favoritos buscarán en cada partido hacerse con el dominio de la categoría de plata del fútbol español, con permiso del C.D Lugo que gracias a su magnífica temporada está comandando en este momento la segunda división con un punto más que andaluces y asturianos.

Un estadio abordable

A pesar de la meritoria décima posición que permite al conjunto del Reus vivir sin agobios, el pequeño Estadi Municipal de Reus, con capacidad para 5000 espectadores, no está siendo para el conjunto de López Garai su mayor fuente de puntos. No en vano, a pesar de haber concedido tan solo una derrota en los seis partidos disputados en su campo, tan sólo suman siete puntos fruto de una victoria y cuatro empates. Es de hecho uno de los equipos que menos puntos ha logrado en su propio estadio, algo que compensan siendo uno de los mejores lejos de casa.

En el total de encuentros disputados hasta la fecha, el equipo tarraconense sólo ha perdido dos, sumando un total de 16 puntos gracias a sus tres victorias y siete empates. Es en este momento el rey del empate de la liga 1l2l3.

Lora, Alex López y Xandao se pierden el encuentro

Para el encuentro en tierras catalanas, Paco Herrera no podrá contar con Xandao que no participó en el entrenamiento matinal del jueves debido a una contractura muscular. El brasileño se une a las bajas ya conocidas de Alberto Lora y Alex López, aunque en cualquier caso esto no debería de condicionar la idea que el técnico catalán pudiera tener para el partido del sábado.

En caso de considerarlo oportuno, el entrenador del conjunto de Mareo podría repetir el once que se enfrentó al Almería, aunque queda la duda de quién debería acompañar a Michael Santos en el ataque, ya que el uruguayo está de dulce y parece que seguirá liderando la ofensiva sportinguista. Ahora queda por aclarar si el Sporting jugará con dos delanteros, en cuyo caso podría darse el regreso de Stefan Scepovic o una nueva oportunidad para Borja Viguera, o si por el contrario será un media punta el que juegue por detrás de Santos.

El árbitro: Daniel Ocón Arraiz

El encuentro será dirigido por el colegiado Daniel Ocón Arraiz perteneciente al comité de árbitros de La Rioja.

El árbitro de 37 años, al igual que el Sporting, bajó de categoría al final de la pasada temporada tras la que fue su única experiencia en Primera División. En ella dirigió 19 encuentros, uno de ellos al Sporting en el Vicente Calderón que se saldó con una dolorosa derrota por cinco goles a cero.

En Segunda División es un árbitro con una amplia experiencia, pues ha dirigido un total de 140 encuentros con un balance 59 victorias locales, 37 empates y 44 victorias visitantes. También es un viejo conocido para el club rojiblanco ya que ha sido el juez de la contienda en diez ocasiones, tres de las cuales finalizaron con victoria sportinguista, por dos empates y cinco derrotas.

El Reus tan sólo ha vivido una experiencia con él y fue, curiosamente, en el único encuentro anteriormente disputado entre catalanes y asturianos, el ya mencionado en segunda ronda de Copa del Rey que finalizó con victoria de los pupilos de Paco Herrera.

Convocatorias

Paco Herrera ha convocado a los 19 futbolistas disponibles para este partido: Whalley, Mariño, J. Quintero, J. Calavera, Alex Pérez, Federico Barba, Canella, Isma López, Alex Bergantiños, Sergio Álvarez, Rachid, Carmona, Rubén García, Moi Gómez, Pablo Pérez, Michael Santos, Carlos Castro, Scepovic, Viguera.

El Reus, sin embargo, aún no ha hecho pública la lista a los elegidos para enfrentarse al conjunto asturiano.

Posibles onces: