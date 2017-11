Osasuna-Sporting: puntuaciones del Sporting de Gijón, jornada 12 de LaLiga 1|2|3

Google Plus

Jugadores del Sporting durante una sesión de entrenamiento.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL

Este pasado sábado el Sporting no supo conseguir los tres puntos, puntos que podían dejarlo líder en la noche del sábado a falta de que jugasen sus rivales directos, desplegando un fútbol nefasto en el Estadi Municipal de Reus ante el Reus Deportiu sin ningún tipo de juego tanto ofensivo como defensivo. A continuación VAVEL puntúa las actuaciones individuales de los jugadores del Sporting de Gijón.

Paco Herrera: 4

Mal el míster otra vez. El equipo cosecha su tercera derrota a domicilio y le sigue costando desplegar el fútbol que se vio en las primeras jornadas. Queda competición por delante y aún mucho por mejorar.

Diego Mariño: 5

El gallego fue uno de los mejores, en esta ocasión tuvo algunos fallos graves que se quedaron en sustos. En la primera parte tuvo dos errores, en una casi comete cesión por una mala comunicación con Álex Pérez donde el guardameta se hizo daño al chocar con el delantero rival, en otra ocasión hizo un mal despeje pudiendo entrar el balón en la portería.

Jordi Calavera: 3

Partido muy sobrio, apenas apareció el catalán en los momentos donde el equipo atacaba. Este fue otro de los peores partidos que está teniendo el lateral esta temporada, no estuvo muy atento en ciertas jugadas para tapar huecos.

Barba: 4

El italiano pasó desapercibido en varios tramos del partido pero aun así intenta luchar cada balón como si fuera el último. Rindió cuando tocaba defender pero con algún que otro fallo.

Canella: 4

El lateral asturiano vuelvo al once titular pero no supo brillar como en las anteriores jornadas. Se le vio cómodo en algunos tramos del partido pero en líneas generales no les salían las cosas.

Sergio Álvarez: 4

Tal vez fue el mejor dentro de los jugadores de campo, aun así no le llegaban bien todos los balones que debía de distribuir correctamente para sus compañeros en el ataque.

Álex Pérez: 3

Tuvo varios errores que pudieron desembocar en goles para el conjunto local.

Rubén García: 3

En el partido de hoy pareció ser otro jugador, esas ganas de luchar y presionar las salidas de los balones se fueron disipando a medida que avanzaba el partido.

Moi Gómez: 3

Desastroso partido, no consiguió sacar buenos balones y apenas gozó de oportunidades para hacerse valer. Tal vez no fue su mejor momento en esta nueva temporada.

Carmona: 4

Se volvió a ver a un Carmona al que la afición no se acostumbra a ver. Se intenta poner al equipo a cuestas en cada partido y a veces es imposible. No fue su mejor partido y no se vio ningún destello del Carmona que enamora al Sporting.

Isma López: 3

El jugador navarro apenas gozó de espacios para correr e intentar subir las líneas de ataque. En este partido no se encontró cómodo y prueba de ello fueron las escasas subidas por su banda para intentar hacer algún centro.

Santos: 6

Sin duda alguna se vio una mejor versión del uruguayo como delantero referente. Luchaba todos los balones con apenas alguna ocasión, demuestra que se siente cómo en la línea de ataque.

Viguera: 2

Una vez más el delantero sigue sin encajar en el equipo.

Castro: 2

Poco pudo hacer el asturiano, apenas le llegaban balones para luchar y cuando disponía de uno lo perdía al momento.