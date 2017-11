Paco Herrera: "Estos partidos de pelea nos cuestan" // VAVEL

El entrenador rojiblanco no dudó en decir en rueda de prensa que en estos campos o vienes con el mono de trabajo o el partido se te escapa, porque son campos muy difíciles donde el trabajo está por encima de lo demás.

Si bien es cierto que el Sporting entro al partido mejor que su rival, he hizo un mejor encuentro, no le sirvió para que el Reus dejara los tres puntos en su feudo. Aun así, Herrera quiso destacar que cuando los partidos son disputados y hay que ir a cada balón como si fuera el último casi siempre salen perdedores.

Pero en un partido importa también la calidad, donde a su parecer su equipo fue mejor que los catalanes sobre todo en la primera parte y dispuso de las mejores ocasiones de gol. Sin embargo, al no ser capaces de resolver el partido primero, el Reus no perdonó una de sus ocasiones y un muy buen libre directo se llevó los tres puntos.

“Hemos hecho un partido raro en defensa, malo en comparanza a lo que venimos haciendo en partidos anteriores. No era un partido para salir jugando con el portero, sino que era un partido de jugar a las espaldas como ellos han aprovechado muchas veces”. “A pesar de que no saber leer el partido en su totalidad, la derrota no es justa ya que no hemos sufrido prácticamente nada durante los 90 minutos”.

También quiso destacar el míster rojiblanco que debido a sus centrales había querido buscar más velocidad y agilidad ya que tanto Stefan como otro delantero hubiera salido perdiendo en esas disputas aéreas. Y no quiso finalizar su rueda de prensa sin antes decir que será muy posible que el propio Stefan vuelva al equipo titular la próxima semana y no duda en que al equipo saldrá muy beneficiado con la vuelta de su delantero.