Álex Pérez: "El cambio del Valladolid al Sporting ha sido para mejor"

Google Plus

Álex Pérez en su etapa con el Real Valladolid. Foto: VAVEL

El Sporting ya se ha puesto manos a la obra para preparar el partido del próximo domingo contra el Real Valladolid. Posiblemente el jugador que mejor conoce a ambos equipos es el defensa central Álex Pérez. El actual jugador del Sporting ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa para hablar sobre algunos temas muy interesantes.

Álex Pérez tuvo una salida sorprendente del conjunto pucelano ya que en la temporada pasada era un fijo en los esquemas de Paco Herrera, que entonces entrenaba al Valladolid. "La directiva y el director deportivo sí que quisieron retenerme", explicaba Álex Pérez sobre su sorprendente salida del club vallisoletano, añadiendo después que aunque el actual técnico del equipo, Luis César Sampedro, no lo conocía de antes, parecía que no contaba con él desde un principio. A pesar de esto, el central también aseguro que el choque entre los dos equipos "será un partido especial para mí" ya que se reencontrará con algunos ex compañeros.

Aprovechando el hecho de que realizó la temporada con el Valladolid, conoce bien a los jugadores del equipo. "Es un equipo que trata de jugar muy alegre, muy abierto, pero también es cierto que eso le puede penalizar", analizaba el jugador madrileño.

Respecto a la dura derrota contra el Reus, Álex Pérez hizo autocrítica y aseguró que "no hicimos las cosas bien", pero se mostró optimista de cara a los dos siguientes partidos ya que se jugarán en El Molinón.

El técnico del Sporting, que también conoce bien a su próximo rival, atendió a Cadena COPE para hablar de algunos temas de actualidad sportinguista. Habló sobre la posible llegada del jugador del Málaga, Jony, en el mercado invernal. "Me valdría para invierno. Es un jugador extraordinario, tiene todo lo necesario", explicaba el entrenador catalán. Sobre la situación de Scepovic, desaparecido en los últimos partidos del Sporting, también dio explicaciones. "Estoy hablando mucho con él, espero que cuando salga esté tan cabreado, con tanta rabia, que marque. Existe la posibilidad de que juegue el domingo", aclaraba Herrera.