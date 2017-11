Google Plus

Análisis del once del Real Valladolid CF // Real Valladolid CF

Este fin de semana el Real Valladolid CF visitará Gijón con la esperanza de ser el primer equipo de la categoría en sacar una victoria en el Molinón, campo en el que los rojiblancos se hacen muy fuertes y donde ganarles no será para nada sencillo.

En la portería estará un viejo conocido en el FC Barcelona, Masip. Jugador formado en la Masía y que debuto con el primer equipo, aunque se tuvo que ir ya que coincidió con Víctor Valdés al que era prácticamente imposible poder arrebatarle el puesto y gozó de muy pocos minutos de juego.

Los laterales estarán cubiertos por Antoñito y Ángel. Dos laterales muy ofensivos que les gusta sumarse al ataque en repetidas ocasiones durante el encuentro. Son dos jugadores a tener en cuenta para el Sporting, de los cuales no pueden despistarse en su marca los extremos asturianos. Los dos centrales serán Olivas y Calero. Dos buenos centrales de categoría pero que, no solo ellos sino toda la defensa, están recibiendo muchos goles en contra. Tendrán que realizar un partido serio en Gijón, ya que sino los delanteros Sportinguistas que llegan en buena forma podrían hacerles mucho daño.

El medio del campo estará muy poblado ya que son cinco los centrocampistas que jugarán este fin de semana. Luismi, Anuar, O.Plano, Toni y Salvador son los elegidos por el míster para jugar este partido. Una jugada muy astuta por parte del entrenador vallisoletano la de poner cinco medios para jugar contra el Sporting, ya que muchos de los goles llegan por las botas tanto de Carmona, Sergio o Rubén tres de los jugadores más peligrosos del Sporting. Si el Valladolid le arrebata el balón en el medio campo al Gijón, y tiene jugadores de calidad suficiente para poder hacerlo, puede que le haga mucho daño al equipo de Paco Herrera.

Y por último pero no por ello menos importante, acabamos por el delantero y actual pichichi de la categoría como es Mata. 11 goles lleva ya el delantero del Valladolid convirtiéndose en el hombre más peligroso del equipo. No solo es el pichichi, sino que tres años atrás el Sporting chafaba el ascenso directo al Girona a primera división, equipo en el que Mata jugaba. No tendrá mejor ocasión de devolvérsela a los asturianos que en su propio campo y ante su gente.