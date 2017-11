Paco Herrera: "No hay ningún tipo de negociación por Jony" // Imagen: Diego Blanco - VAVEL

Semana "calentita" la que se ha vivido en el seno del Real Sporting de Gijón. A la decepción que supuso la derrota (y el mal juego) del pasado sábado ante el Reus se suman las críticas de un sector de la afición con respecto a la gestión de Paco Herrera en el ya famoso `caso Scepovic´. De todo ello y mucho más hablo el técnico catalán en la rueda de prensa previa al choque frente al Real Valladolid del próximo domingo, desde las 20:30 horas, en El Molinón.

Le crecen los enanos

Nada más comenzar la rueda de prensa, Herrera tuvo que hacer frente a uno de los temas más candentes de la actualidad rojiblanca, la situación que vive Pablo Pérez. El canterano apenas está contando con minutos esta temporada, especialmente en las últimas jornadas, y, por este motivo, el técnico catalán le ha pedido "paciencia y que siga trabajando igual que hasta ahora". Tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de alabar la actitud del futbolista gijonés: "Es un profesional intachable. Todo lo que demuestra es profesionalidad, entrega y trabajo. Hay veces en las que eres injusto con alguien en favor de otro y este es un caso muy claro". ¿Un tanto contradictorio, verdad?

La siguiente pregunta era prácticamente obligada. "¿Existe la posibilidad de que Pablo Pérez salga del club en Enero?". Lejos de responder con rotundidad, Herrara señaló que "no me gustaría y así se lo he manifestado a él". La puerta queda pues entreabierta…

Reencuentro con viejos conocidos

Con respecto a su ex equipo y próximo rival del Sporting, el Real Valladolid, reconoció que se trataba de un partido "especial". "Todo lo que tengo hacia Valladolid es cariño. Fue una experiencia muy difícil pero muy bonita", añadió. Futbolísticamente hablando, ve al equipo "con unas características diferentes a los demás. Echa a los laterales hacia adelante y defiende con una línea de tres más uno o dos mediocentros".

El famoso `caso Scepovic´

"Stefan tiene muchas posibilidades de jugar ya". Así de simple. Cortita y al pie. Todo apunta a que el serbio volverá al once inicial ante el Valladolid. La polémica generada en las últimas semanas parece desvanecerse de un plumazo. ¿O no? ¿Cabe la posibilidad de que Herrera esté jugando al despiste? Habrá que esperar hasta el domingo para comprobarlo.

La vuelta de Jony, ¿sueño o realidad?

Otro de los temas que ha copado la actualidad rojiblanca en los últimos días es la posible vuelta de Jony. Hasta ahora, un simple rumor. Todo hace indicar que seguirá siéndolo, al menos, por el momento. Herrera anunció que "no hay ningún tipo de negociación por Jony". Una vez más, el entrenador del Sporting se mostró tajante en sus declaraciones. "Es un jugador que me gusta, pero es como si me preguntáis por Neymar… ¡Pues claro que me gustaría que estuviese con nosotros!", bromeó.

Cristian Salvador, en la órbita del primer equipo

Para finalizar su intervención, Herrera habló sobre la situación de uno de los máximos responsables del exitoso arranque liguero del Sporting B en su regreso a la categoría de bronce del fútbol español, Cristian Salvador. "El problema que tiene es la edad. Si está con nosotros al 100% no puede estar con el filial. Sabe que tengo las esperanzas puestas en él para que, a partir de diciembre, forme parte del primer equipo", sentenció.