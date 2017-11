Previa Sporting de Gijón - Valladolid: El Sporting lo fía todo a El Molinón

Google Plus

El Sporting espera mantener su solidez en casa. // Imagen: La Liga

Llega la decimocuarta jornada a la Liga 1 2 3 y el Sporting de Gijón aún está tratando de tomar el pulso a la competición. Aunque parece que en Gijón el equipo carbura, fuera de tierras asturianas los hombres de Paco Herrera están realizando actuaciones pobres y dejando malas sensaciones generalizadas, con tan sólo dos victorias en las siete salidas disputadas hasta el momento. Un pobre bagaje para un equipo llamado a estar arriba. La última decepción se produjo la pasada jornada en Reus en dónde un equipo sin ideas acabó doblegado por el conjunto catalán que, hasta entonces, tan sólo había sido capaz de ganar un encuentro en su estadio.

El Molinón, garantía de puntos

Pero por fortuna para la escuadra rojiblanca, las dos próximas jornadas se disputarán en El Molinón, de dónde tan sólo Oviedo y Huesca consiguieron llevarse algo positivo gracias a sus empates, y el conjunto sportinguista está obligado a continuar con su solidez si quiere mantenerse en los puestos altos de una clasificación más apretada que nunca con el segundo y el séptimo separados por tan sólo dos puntos. El nuevo líder, Osasuna, cuenta con tres puntos más que los gijoneses gracias a su victoria a domicilio que hunde un poco más al Córdoba en el partido adelantado de la jornada 14.

En frente estará el Real Valladolid, un equipo que conoce perfectamente Paco Herrera ya que fue el técnico del conjunto castellanoleonés durante la pasada temporada finalizando en séptima posición y quedándose, por tanto, a las puertas del play-off.

El Sporting históricamente favorito

La historia y las estadísticas favorecen al conjunto asturiano ya que de las 32 veces que se han enfrentado, en 22 han salido vencedores los rojiblancos y, además, en lo que va de temporada ningún rival del Sporting fue capaz de adelantarse en el marcador en El Molinón, algo que, de repetirse el domingo, juega especialmente a favor de los intereses sportinguistas ya que el conjunto entrenado por el gallego Luis César se ha visto incapaz de revertir la situación en todas las ocasiones durante esta temporada en las que el rival ha perforado su meta en primer lugar.

De todas formas en el fútbol se ha demostrado en infinidad de ocasiones que todo esto poco importa y que lo realmente relevante es lo que pasa en el campo, por lo que la preparación del encuentro es fundamental para tratar de seguir el guion previsto.

Ausencias en ambos conjuntos

Para ello, en una semana especialmente convulsa en Mareo en la que Paco Herrera tuvo que responder a los rumores de salida de Pablo Pérez o al posible interés por Jony, el entrenador catalán tendrá a disposición a toda la plantilla a excepción de las bajas ya sabidas de Alberto Lora y Alex López.

Parece que la duda nuevamente estará en la punta de ataque, donde los ojos estarán puestos en Stefan Scepovic, del que Herrera ha dicho que "tiene muchas posibilidades de jugar ya", aunque el debate sigue abierto ya que Michael Santos está en un buen momento y no parece probable que el serbio le vaya a sustituir. La alternativa sería un ataque formado por ambos.

Por su parte Luis César, que no podrá contar con Gianniotas y Sulayman concentrados con sus respectivas selecciones y Villalibre por lesión, es consciente del poderío rojiblanco en El Molinón, y ya ha anunciado cambios en el once para presentar un equipo de "once guerreros" en lo defensivo que le permitan contener el empuje de los gijoneses y aprovechar las contras para tratar de adelantarse en el marcador. Sabe que la clave de partido pasa por jugar con los nervios de los locales.

El árbitro: Adrián Cordero Vega

El encuentro será dirigido por el colegiado Adrián Cordero Vega perteneciente al comité de árbitros de Cantabria.

El árbitro de 33 años, cumple su tercera temporada en la división de plata tras otras cinco en Segunda B. En la división de plata ha dirigido 50 encuentros con un balance de 29 victorias locales, 14 visitantes y 7 empates.

Al Sporting tan sólo le ha arbitrado un encuentro, el de la jornada tres de esta misma temporada y que finalizó con una cómoda victoria por cero goles a cuatro ante el Nástic de Tarragona.

Por su parte, el Valladolid se ha encontrado en cinco ocasiones con el colegiado cántabro con un balance de tres victorias y dos derrotas.

Convocatorias

Paco Herrera ha convocado a los 19 futbolistas disponibles para este partido: Whalley, Diego Mariño, Xandao, Álex Bergantiños, Barba, Sergio Álvarez, Santos, Rachid, Carlos Castro, Carmona, Rubén García, Canella, Isma López, Stefan Scepovic, Juan Quintero, Borja Viguera, Pablo Pérez, Moi Gómez, Álex Pérez y Jordi Calavera.

Luis César por su parte desplaza a Gijón a: Masip, Becerra, Antoñito, Kiko Olivas, Calero, Deivid, Nacho, Luismi, Anuar, Borja, Cotán, Toni, Hervías, Óscar Plano, Míchel, Iban Salvador, Mayoral y Mata.

Posibles onces: