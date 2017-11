Paco Herrera: "Hemos tenido cinco mano a mano con el portero"

Paco Herrera ante los medios de comunicación.// Imagen: Diego Blanco-VAVEL.

El entrenador del Sporting de Gijón comentó el empate ante los medios de comunicación momentos después de finalizar el partido. Nada más comenzar se le pregunta que si el cambiar mucho de planteamiento y de táctica a lo largo del partido afectó mucho al equipo: "No hubo cambio táctico, dentro del partido solo hemos hecho un cambio, pero por necesidad. No creo que afectara al equipo, la primera situación que se nos plantea es una situación que no te esperas, estamos calentando y a mitad del mismo me llaman y me dicen que Sergio se ha lesionado, nos quedamos con un medio centro, no tenemos más y eso me obliga a tomar sobre la marcha ciertas decisiones y todo lo que habíamos trabajo pues había que darle un poco la vuelta".

También comenta que sus pupilos no son capaces de llevar el bastón de mando del partido: "No íbamos a poder llevar el peso del partido porque nos pasa casi todas las semanas y es una situación difícil de darle la vuelta, pero aun así hemos tenido cinco goles mano a mano con el portero y no hemos sido capaces de hacer uno".

Paco Herrera manifestó además los motivos por los que el Sporting no consigue dirigir tanto el juego del rival como el suyo en los partidos que juega en casa: "Lo intentamos, lo intentamos y os prometo que lo intento, pero por las circunstancias que sean no nos dan, yo se las circunstancias que son".

Enlazando con la anterior pregunta, el técnico catalán comenta una anécdota que le pasó hace unos años: "Hace unos años yo tenía un equipo que jugaba muy bien al fútbol, llegué a otro equipo y dije de hacer lo mismo pero al equipo no le daba y busqué otra fórmula porque soy entrenador. Esa fórmula nos dio mejores resultados, ser un poco más prácticos, hacer otro fútbol que al final hizo que fuera un equipo muy competitivo​".