Stefan Scepovic: "En casa es donde hay que hacerse fuertes"

Stefan Scepovic en su anterior etapa como jugador rojiblanco.// Imagen: David Mullor-VAVEL.

Stefan Scepovic habló ante los medios de comunicación repasando un poco las sensaciones tras acabar el partido y dejando claro que el empate sirvió de poco: "Hemos perdido dos puntos, aunque hayamos puntuado al final iremos ganando y la verdad que tuvimos ocasiones claras para ir sentenciando el partido. Creo que no estuvimos mal pero bueno, al final ellos de juego no tuvieron ninguna ocasión. Nosotros sí que tuvimos claras y no las aprovechamos y pasa que en algunos partidos te penalice como fue este". Acto seguido se le pregunta si preocupa que solo se haya cosechado una victoria en los últimos cinco partidos: "No, yo creo que es lo que digo, estamos teniendo ocasiones, que es lo importante ya que creas situaciones de gol y si no lo aprovechas llega el castigo".

Como no se le menciona la importancia que es para un delantero el marcar y el delantero expresa su felicidad por volver a jugar de titular: "Siempre digo que es importante para el delantero marcar y contento por volver a jugar de inicio. Al final lo que importa son los tres puntos que no supimos conseguir y al levantar la cabeza se nos echaron encima y no pensé que iban a bloquear mi tiro, la intenté levantar por el medio pero la mano del portero evitó que entrase".

Para terminar se le pregunta por los últimos partidos que jugaron en su feudo: "Bueno, es normal y más jugando en casa, donde hay que hacerse fuertes, cuando todos nos esperábamos que saquemos los tres puntos y es normal que, incluso sacando un punto pues no estés satisfecho porque estás jugando en casa delante de tu gente y que al final todos nos esperábamos sacar los tres puntos. Yo creo este grupo es fuerte así que yo creo que desde este entrenamiento trabajar para el partido del domingo que viene".