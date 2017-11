Y ahora, ¿qué hacemos sin Sergio?

Google Plus

Sergio Álvarez en un entrenamiento // Imagen: Diego Blanco

Uno de los mayores temores de Paco Herrera se ha cumplido: la lesión de su jugador estrella, el titular por excelencia. La cosa se complica y mucho para el técnico con la ausencia de Sergio Álvarez, clave en todos y cada uno de los encuentros que se han disputado hasta ahora. Tanto que si él no funciona, el equipo tampoco lo hace. Esto no hace más que dificultar aún más el juego del Sporting. Pero, ¿qué opciones hay para arreglar este problema que ronda la cabeza de todos los sportinguistas desde el pasado domingo?

Uno de los sustitutos naturales sería Nacho Méndez, que ya ha estado con 'los mayores' en varias ocasiones y que encajaría perfectamente en la posición. Sin embargo, tras su sanción, es imposible que pueda jugar. Por tanto, las opciones se reducen. Con la lesión de Álex López, se ponen tres nombres encima de la mesa. Primero, el de Rachid. El jugador, que hasta ahora parecía no contar en absoluto para Herrera, podría recuperar la confianza perdida. Durante esta semana tiene la oportunidad perfecta para volver a sentirse importante y recuperar el estado de forma que tenía hace apenas unos meses.

Por otro lado, está Pedro Díaz. El jugador del filial también sabe lo que es entrenarse con el primer equipo y podría también encajar en la posición del lesionado Sergio. Quizás la experiencia juegue un papel importante en la decisión que tiene que tomar el técnico antes de este domingo.

Como último recurso, podría jugar Isma López como mediocentro. Si bien es cierto que no es su posición natural, contra el Valladolid la ocupó y, finalmente, consiguieron un empate. No parece la opción más óptima, pero es una de ellas.

No será fácil para el entrenador sportinguista escoger al compañero de Bergantiños. Quién sabe si incluso tendrá que cambiar el once completamente. Porque no es nada fácil lidiar con un equipo cuando tu pieza fundamental está lesionado, y más durante un mes. Esperemos que se dé con la tecla este domingo frente al Cádiz en El Molinón.