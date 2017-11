Federico Barba: "Es un partido clave"

Federico Barba en el partido frente al Alcorcón.// Imagen: Jorge Ropero-VAVEL,

Federico Barba pasó por la sala de prensa para comentar un poco la actual situación del equipo y dar su opinión de como vio el partido del pasado fin de semana ante el Real Valladolid: “Los ánimos están siempre altos porque hemos jugado buenos partidos, no hemos tenido los resultados que esperábamos pero tenemos que seguir así y trabajando siempre más”.

Se le comenta la importancia de estos dos partidos en casa y de la necesidad por ganar el siguiente partido ante el Cádiz: “Sí, en casa tenemos que ganar siempre y si no se puede pues empatar. El próximo partido es clave”. Con relación al último partido se le pregunta en qué pudieron fallar para no haber conseguido sentenciar el encuentro: “Es un partido donde no hemos tenido suerte, tenemos ocasiones claras y no hacemos gol. Puede ser que una falta o un saque de esquina puede tomar un gol y hacer que se empate o se pierda”.

Una de las preguntas interesantes es donde se recalca esos fallos en defensa una vez el equipo se adelanta en el marcador y sobre las indicaciones de Paco Herrera para que los suyos suban al ataque en ese tipo de situaciones: “No, porque siempre el míster quiere que vayamos a apretar hacia arriba pero no lo se”. Nuevamente se le menciona a su próximo rival, el Cádiz, y se le pregunta por su opinión acerca del propio partido: “Como he dicho es un partido clave ya que es en casa y tenemos que ganar para estar arriba”.

Entrando ya en un ámbito más personal le preguntaron por su situación tras ver que la selección de su país no se clasificó para el Mundial de Rusia 2018: “Estoy un poco jodido porque después de 60 años Italia no va al Mundial y ahora se ve como una catástrofe, y eso es verdad, pero ahora es como en la escuela, cuando va mal una vez después tiene que hacerse bien. Ahora tienen que empezar otra vez con jugadores jóvenes porque en Italia son muy buenos”. Relacionada con la anterior pregunta, Barba expresa como vivió el partido a miles de kilómetros de su verdadero hogar: “Parecía como si se podía ganar eso, hemos hecho como el juego de Suecia, ellos querían jugar así y nosotros hicimos eso. Ahora a empezar de nuevo y darle la vuelta”.

Cabe destacar también la convocatoria de junta general ordinaria de los accionistas del Sporting de Gijón, se celebrará el 14 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro donde se aprobarán las cuentas anuales, vacantes en el consejo de administración, ruegos y preguntas y la aprobación del acta de la Junta en cualquiera de sus modalidades.