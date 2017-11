Google Plus

Análisis del rival: Cádiz // CÁDIZ

Esta semana el Sporting recibirá al Cádiz en el Molinón. Un Cádiz que pese a no empezar la presente temporada como acabo la anterior, siempre es un rival a tener en cuenta ya que deja escapar pocos puntos contra cualquier rival al que se enfrenta.

Ambos equipos vienen con una racha totalmente diferente. El Sporting viene de dos partidos sin conocer la victoria, firmando un empate y una derrota. Por otra parte, el Cádiz llega a este partido habiendo puntuado en todos los anteriores con dos victorias y un empate.

La vuelta de Scepovic, el llamado “hombre gol” al once inicial del Sporting, le ha dado más seguridad al ataque rojiblanco marcando incluso un gol en este último partido disputado frente al Valladolid. En la delantera del Cádiz vuelve un viejo conocido en Gijón como es David Barral, quien es un icono en el Sporting no solo por haber dado muchas alegrías a los aficionados y al club, sino por llevar también el escudo del Sporting tatuado en un gemelo.

El Sporting parte como favorito para este encuentro, como bien explico el entrenador del Cádiz Cervera en su rueda de prensa: “El Sporting está hecho para ascender”. No piensa igual Herrera quien ya advirtió que va ser un partido muy disputado, en el que si no vas al máximo a cada balón no se van a llevar ni un empate al final de los 90 minutos.

El partido no solo va a ser tres puntos más, sino que para el propio Sporting sería no perderle la pista a los que están por encima suyo y seguir atosigándolos para que comentan algún error. Sin embargo, el Cádiz necesita seguir en la buena racha que arrastra para poder alcanzar la zona alta de la tabla y asentarse allí, ya que la segunda división es peligrosa y una vez estás abajo es difícil volver a salir de ahí.