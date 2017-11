Previa Real Sporting - Cádiz CF: verificarse o desprenderse

Google Plus

Los jugadores rojiblancos, celebrando un gol en El Molinón | Imagen: LaLiga

Las semanas pasan y las jornadas no perdonan. Aunque está siendo una de las ediciones de la división de plata más igualada de los últimos cursos, poco a poco se va sabiendo qué equipos serán los que estarán en la zona alta de la tabla y cuáles tendrán que pugnar para evitar el descenso. El Sporting, quinto en la clasificación, es uno de los momentáneos candidatos al ascenso, sin embargo, su actual dinámica de resultados no acaba de confirmar al club asturiano en un fijo aspirante para el aterrizaje en la élite, una racha que intentará modificar con una victoria contra el Cádiz, que podría igualar al conjunto de Paco Herrera si lograse derrotar a los gijoneses en su estadio. Entre los efectivos gaditanos que intentarán conquistar Gijón en su visita, cabe mencionar la vuelta de David Barral, delantero que dejó un gran recuerdo en la memoria y corazón de la parroquia rojiblanca.

Las estadísticas favorecen al Sporting

Además de las diferencias clasificatorias, con el Sporting en la quinta posición y el Cádiz en la undécima, existen también distinciones en los resultados históricos entre ambos bandos. En los últimos cinco enfrentamientos, los gijoneses han logrado salir victoriosos en tres ocasiones, a las que se suma un empate y una derrota. A su vez, los números goleadores también acompañan a la entidad asturiana: 13 tantos rojiblancos, que superan los 9 goles cosechados por los gaditanos.

Felicidad sportinguista, tras un gol en Vallecas esta campaña | Imagen: LaLiga

El último encuentro entre Sporting y Cádiz, corresponde a la 35ª jornada de LaLiga 1|2|3 en la temporada 2007/08. En ese partido, disputado en el Ramón de Carranza, acabó con victoria sportinguista por 0-1. Tres puntos en el tramo final de una campaña que terminaría con la vuelta a Primera División del equipo dirigido por el entonces entrenador Manolo Preciado, tras diez largos años sin saborear la élite del fútbol español.

La vuelta de Barral a su ex-estadio

A pesar de los cinco años que han transcurrido desde la despedida de Barral del Sporting, su entrega y esfuerzo durante su estancia en el club asturiano no se olvidan tan fácilmente. Su visita al municipal gijonés no va a ser la vuelta de un jugador cualquiera, lo que va a transmitir una sensación de extrañeza por ver al delantero gaditano con otros colores que no sean las rojiblancas líneas de la equipación sportinguista.

David Barral, presionado por un rival este curso | Imagen: LaLiga

El cántico de "Dásela a Barral que mete gol" no se dejará oír en El Molinón, donde el ariete ha dejado claro que "si marco ante el Sporting no lo celebraría". El respeto hacia su ex-equipo es absoluto, ya que su periodo en Gijón coincidió con su mejor etapa como futbolista. Los datos así lo demuestran. De los 83 goles cosechados en sus 338 encuentros como profesional, el de San Fernando ha conseguido 45 tantos en 175 partidos con el conjunto rojiblanco. Para el duelo de este domingo, tiene muchas posibilidades de partir como suplente.

Convocatorias

El Sporting tiene varias bajas sensibles para este partido, entre las que destaca la de Sergio Álvarez, quien se lesionaría en el calentamiento del último encuentro contra el Real Valladolid. Durante esta semana, se habló de dar la oportunidad a algún jugador del filial para suplir al centrocampista avilesino, una medida que Paco Herrera ha decidido finalmente desestimar. La lista provisional de efectivos- uno se debe quedar fuera- está integrada por Diego Mariño, Whalley, Xandao, Álex Bergantiños, Barba, Santos, Rachid, Carlos Castro, Carmona, Rubén García, Canella, Isma López, Stefan Scepovic, Juan Quintero, Borja Viguera, Pablo Pérez, Moi Gómez, Álex Pérez y Jordi Calavera.

Por su parte, el Cádiz, que no podrá contar con Kecojevic ni con Rubén Cruz, viajará a Gijón con una expedición formada por 18 jugadores. La lista de convocados está integrada por Cifuentes, Yáñez, Carpio, Servando, Villanueva, Marcos Mauro, Lucas, Garrido, José Mari, Perea, Álex, Salvi, Moha, Aitor, Álvaro García, Dani Romera, Carrillo y David Barral.

Posibles onces iniciales