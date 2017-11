Carmona: "Este partido es muy importante para seguir ahí arriba"

Google Plus

Carlos Carmona podría ser una de las soluciones para el centro del campo. // Imagen: Diego Blanco (VAVEL)

Carlos Carmona pasó por rueda de prensa para repasar la actualidad en las horas previas al encuentro que enfrentará al Sporting de Gijón frente al Cádiz C.F. en lo que será la decimoquinta jornada de la Liga 1l2l3, y que además contará con el aliciente del regreso de David Barral a la que fue su casa durante seis temporadas. El equipo rojiblanco tiene la necesidad de ganar para no descolgarse de los primeros puestos de una clasificación que lidera el Huesca con seis puntos más que los asturianos tras su victoria ante el C.D. Tenerife en uno de los partidos adelantados al sábado.

Continuar fuertes en El Molinón

El centrocampista sabe que "no será un partido fácil ante un rival que viene de menos a más y seguro que nos va a poner las cosas difíciles", aunque es consciente de que en El Molinón el equipo rojiblanco es más fuerte y el objetivo es aprovecharlo: "llevamos una racha buena en casa, estamos jugando bien y tenemos que seguir así (...) jugando en casa tenemos que salir a ganar" ha declarado Carmona.

También tuvo palabras para una afición que "ha estado de diez apoyando al equipo desde el inicio de temporada y nosotros tenemos que hacer que se enganche", en referencia a la intranquilidad percibida desde la grada en el pasado encuentro ante el Real Valladolid, donde los asturianos no fueron capaces de pasar del empate y que pudieron haber perdido de no ser por Diego Mariño.

Paco Herrera deberá rehacer el centro del campo

Carlos Carmona, que es el tercer máximo goleador del equipo, podría ser una de las soluciones que tiene en mente Paco Herrera para sustituir al lesionado Sergio Álvarez, algo que para el balear no es un problema porque "mientras juegue me da igual la posición. Si el míster cree que debo jugar en una posición en la que no juego ahora, encantado". Reconoce que "Sergio es un pilar fundamental en el equipo" aunque confía en que "quien juegue en su lugar lo va a hacer igual de bien".

Lo que está claro es que el entrenador del equipo gijonés va a tener que innovar con el once ya que, como él mismo dice, "no es una sanción de un día y tendré que pensar una alternativa". El catalán no podrá contar con Sergio Álvarez hasta probablemente la vuelta de las vacaciones de navidad y además tiene en el dique seco a Álex López por una ciática. Por lo tanto presentará ante el Cádiz un centro del campo inédito que probablemente será que Rachid, que tan sólo ha jugado siete minutos en liga, juegue junto con Alex Bergantiños, aunque también podría "reconvertir" a Carmona o Moi Gómez que pasarían a jugar en el centro del campo con el gallego.