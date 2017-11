Isma López: "El Sporting tiene que volver a Primera, y no va a ser con partidos como estos"

Isma López en un entrenamiento. Foto: VAVEL

Sorprendente la derrota que ha sufrido el Sporting en El Molinón tanto por el juego como por el resultado, y es que el Cádiz le ha endosado tres goles a Mariño. El equipo asturiano y su entrenador, Paco Herrera, se encuentran en crisis después de una mala racha de resultados (una victoria de los últimos seis partidos) que han hecho caer el equipo de la zona de PlayOff. Actualmente se encuentra en la octava posición con 23 puntos y a seis del Huesca, que es el líder. Lo que está claro es que el juego demostrado por el equipo no es ni mucho menos el óptimo para un equipo como el Sporting, y sobre eso y otras cosas han hablado los jugadores después de la derrota.

Algunos jugadores han dado la cara después del partido para darle una explicación a la afición que ha visto como el Sporting caía goleado en El Molinón. Uno de esos ha sido Isma López, que ha querido hacer autocrítica. "No ha sido un partido bueno, sabíamos que si ellos se ponían por delante eran peligrosos, saben jugar a la contra y así nos han matado, hay que hacer autocrítica", explicaba el lateral. Sobre los pitos de la afición rojiblanca también ha dado a entender que los entiende dado el objetivo del ascenso: "la afición te exige, el Sporting tiene que volver a primera división y no va a ser con partido como estos".

También ha atendido a los medios de comunicación Diego Mariño. "No tenemos excusa, no hemos estado bien desde el principio", aseguraba el guardameta sportinguista poniendo la mirada ya en el próximo partido para poder remontar esta situación que atraviesa el equipo. "Esta semana toca mirar hacia lo que hemos fallado y corregir errores", explicaba Mariño, no sin intentar dar ánimos a la afición rojiblanca destacando que "estamos en noviembre y aún se puede tener un partido malo. La semana que viene hay que conseguir los tres puntos para no descolgarnos".