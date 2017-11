Bergantiños: "Hay que tener paciencia"

Bergantiños en un entrenamiento con el Sporting de Gijón. Foto: VAVEL

El Sporting de Gijón se encuentra en una situación delicada después de caer goleado en El Molinón contra el Cádiz por tres a cero. Paco Herrera está más cuestionado que nunca, y el equipo necesita volver a la senda de la victoria para entrar en zona de play-off y cumplir el objetivo del retorno a la máxima categoría española. Álex Bergantiños ha atendido hoy a los medios en rueda de prensa para explicar cómo se siente el equipo después de la derrota y darle una explicación a la afición.

"Hay que tener paciencia porque esto es una carrera de fondo". Eso decía Bergantiños sobre los pitos de la afición al finalizar el encuentro contra el Cádiz no sin dejar claro que entiende a la afición ya que "la gente paga su entrada y sufre con nosotros, y está en todo su derecho de expresar su opinión. Tenemos una afición ejemplar". Sobre el juego en sí, Álex Bergantiños recalcó que no pasó nada que no se esperararan ya que "nos hicieron daño con las cosas que habíamos hablado y caímos en ellas", en referencia al peligroso contrataque y balón parado del Cádiz. También es un hecho destacado que el Sporting no logra reponerse cuando el equipo contrario le marca un gol, y es que en lo que llevamos de competición, el Sporting no ha marcado ningún gol después de que sí lo hiciera su rival. "Queremos llegar muy pronto arriba y eso nos hace equivocarnos. Hay que tener paciencia", reconocía el centrocampista gallego sobre este hecho haciendo referencia también a los muchos fallos en el pase y la sensación de inseguridad que vivió el equipo el pasado domingo.

Ahora toca volver a ponerse manos a la obra para revertir la situación en la que se encuentra el equipo y volver a conseguir tres puntos muy importantes para el objetivo del equipo de cara al final de la temporada.