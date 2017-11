Javier Fernández: "Hay confianza en Paco Herrera"

Google Plus

Imagen: Diego Blanco - VAVEL

El pasado lunes, el presidente del Real Sporting de Gijón habló para Onda Cero en un acto celebrado en Vegadeo.

Un día después de la debacle rojiblanca en El Molinón frente al Cádiz, el presidente, Javier Fernández, respaldó a Paco herrera señalando que "hay confianza en él", y tiene fe en que dentro de unas semanas las cosas tomarán un rumbo nuevo e irán mucho mejor. De todas formas, lo cierto es que la imagen que lleva mostrando el cuadro rojiblanco estos dos últimos partidos en su casa no es, ni mucho menos, la esperada. Todo el mundo espera que, en El Molinón, prácticamente no se pierdan puntos, y de los últimos seis solo se ha conseguido uno.

El presidente comentaba en los micrófonos de Onda Cero que "en julio todos pensamos que Paco Herrera era el entrenador adecuado".

Javier Fernandez también fue preguntado sobre una posible victoria la próxima jornada en el Carlos Belmonte frente al Albacete. No obstante el presidente cree que "una sola victoria no arregla las cosas, esto es una carrera de fondo. Hay que encontrar los errores y corregirlos".

Una de los cosas que más sorprendió el pasado domingo en el partido del Sporting, además del abultado resultado en contra de los locales, fue la alineación, y no porque hubiera muchas rotaciones, sino porque hubo una ausencia total de asturianos en el once inicial. Un hecho inédito en la historia del club, que siempre se ha caracterizado por sacar muchos jugadores de la cantera, de Gijón. Sobre esto también ha tenido unas palabras Javier Fernández. Ha dicho que "fue una circunstancia", no hay que preocuparse porque "este entrenador es conocido por mirar mucho hacia abajo y sacar a chicos jóvenes de la cantera".

Paciencia. Lleegará el momento y seguro que debutarán los chicos del filial.