Previa Granada - Sporting: seguir sumando de tres en tres

Previa Granada - Sporting: a seguir sumando de tres en tres // LaLiga 123

Viaja el Sporting dirección Andalucía para enfrentarse al Granada en una jornada que se disputa entre semana, y donde los pupilos de Rubén Baraja esperan continuar ganando y sumando victorias para dejar atrás los malos resultados y el mal juego que lastraba al equipo.

El mal juego, los malos resultados y el poco ímpetu desempeñado por los jugadores rojiblancos durante este último mes y medio, parece haber llegado a su fin el pasado domingo, con la llegada de Rubén Baraja al banquillo de El Molinón. Se vio de nuevo a un Sporting con garra, con ganas de hacer las cosas bien y de agradar a su gente. No hay mejor debut para un entrenador que estrenarse con victoria y más si es por 3-0 ante tus aficionados.

¿Dudas resueltas?

Llegaba el pasado martes Baraja a las instalaciones de Mareo y sin muy buenas sensaciones entre los seguidores asturianos. Parece haber disipado cualquier ápice de duda atrás este partido ante el Tenerife, aunque el que está por llegar es una nueva prueba de fuego tanto para los jugadores como para el entrenador vallisoletano.

Si es cierto que el lavado de cara que el nuevo míster ha podido dar al equipo se ha notado este pasado domingo, pero mañana llega de nuevo otra prueba difícil de solventar. El Granada, quien no solo se ha reforzado con nuevos y buenos jugadores, sino también con un míster con experiencia como es José Luis Oltra no le pondrá las cosas para nada fáciles a los asturianos.

Por parte andaluza...

Los granadinos descendían la campaña pasada junto con el Sporting y Osasuna de una manera contundente y a falta de varias jornadas por disputarse. Una temporada para olvidar por parte de ambos equipos, en los que ni los entrenadores ni los fichajes supieron o pudieron evitar lo inevitable. Pero lo pasado pasado está, y este año las cosas han cambiado. Ambos conjuntos han hecho un equipo para disputar esas dos plazas de ascenso directo, y si no fuera posible meterse en los play off de ascenso. Si es cierto que el Sporting ha destituido a Paco Herrera por los malos resultados, pero debido al buen comienzo de temporada los asturianos siguen no muy lejos de esa zona alta de la tabla.

Por otra parte, el Granada ha ido de más a menos, situándose ahora mismo cuatro puntos por delante del Sporting y puede distanciarse a siete si saca la victoria esta jornada. La llegada de Joselu, Machís y Oltra entre otros ha mejorado notablemente el juego del equipo, quien sin duda peleara por volver a primera. De Joselu no esparaban menos ni el míster ni los aficionados granadinos, ya que llevaba dos temporadas en el Lugo haciendo las cosas realmente bien. Machís venía de primera, de disputar pocos minutos con el Leganés. Lleva pocos meses en Granada, pero sus goles y buen fútbol ya le han hecho uno de los ídolos para los aficionados.

Toda la carne en el asador

Un duelo con sabor a Primera División. Ambos conjuntos se juegan mucho en este encuentro que, a priori, pretende ser un partido con fútbol de primera. Los pupilos de Baraja quieren seguir de tres en tres para volver a coger el ritmo y pillar de una vez por todas a los que ahora mismo ocupan las zonas de ascenso como son Huesca y Cádiz. El Granada no se juega menos que el Sporting, ya que ambos equipos persiguen el mismo objetivo, el mismo sueño, nada más y nada menos que regresar a la élite por medio de los puestos de ascenso directo, esto es, por la vía rápida.

