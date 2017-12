Rubén Baraja: "Tenemos que dar mucho más"

Baraja en un entrenamiento con el Sporting de Gijón. Foto: VAVEL

El Sporting se ha dado de frente con la realidad de nuevo. El conjunto asturiano se ha visto superado por un Granada que le ha ganado dos a uno en el estadio de Los Cármenes. En un partido marcado por los errores arbitrales, los jugadores del Sporting tampoco han dado su mejor versión dentro del campo, y eso ha comportado la derrota en el último partido del año. Sobre el desarrollo del partido y las sensaciones que se tienen después del mismo ha hablado el técnico del Sporting, Rubén Baraja.

"Estamos obligados a dar mucho más", así de claro lo dejaba el técnico de Valladolid, y es que el técnico no estaba contento con el juego del equipo. Pero muchas preguntas iban dirigidas a la dudosa actuación arbitral. "Es evidente que el penalti nos ha condicionado", explicaba Baraja remarcando el hecho de que la derrota no es culpa del árbitro, ya que el equipo "no ha tenido la intensidad del primer partido y no ha encontrado el ritmo en ningún momento". Sobre esto también ha roto una lanza a favor del colectivo arbitral asegurando que "unas veces te dan y otras te quitan".

Sobre el partido en sí, Baraja ha explicado las sensaciones que ha tenido durante el partido. "La primera parte ha sido igualada sin que nosotros hayamos estado a un gran nivel", relataba el vallisoletano, pero también ha explicado que cuando mejor estaba el Sporting gracias a la entrada de Moi ha llegado la jugada del penalti. "Esto nos tiene que servir para darnos cuenta de que debemos ser más atrevidos con la pelota", reconocía el técnico.

Baraja ha apostado por la continuidad, hecho que se ha reflejado en el once titular del equipo. "Teníamos que dar continuidad a una idea, dar confianza", aseguraba el entrenador rojiblanco en referencia a las buenas sensaciones que dejaron los jugadores titulares en el último partido contra el Tenerife. Pero, también ha reconocido que "no hemos encontrado el camino, la intensidad ni el ritmo que requería el partido".