Indignación por el arbitraje en la zona mixta

Jordi Calavera en una sesión de entrenamiento. | Imagen: Diego Blanco-VAVEL.

El primero en pasar por la zona mixta tras finalizar el partido fue Jordi Calavera. El catalán dio dos puntos de vista en sus declaraciones, primero comenta su rápida vuelta a los terrenos de juego una vez superada su lesión: “Contento por volver antes de lo previsto. Ahora toca descansar y volver más fuertes en la segunda vuelta”. Acto seguido comenta la polémica arbitral que les pasa factura en el penalti que da pie al uno a cero: “El trabajo de un equipo se ha tirado al suelo por dos acciones que no dependen de nosotros. Creo que el equipo está en una dinámica buena. Hay que corregir algunas cosas”. Todo ello demuestra que el lateral sportinguista no se calló y quiso hacer saber que el penalti no debería haberlo sido, aunque también deja caer que la acción del dos a cero, empieza en un córner, no debería de haber sido válido debido a que era saque de puerta para su equipo y no córner como decretó el colegiado del encuentro.

El siguiente jugador en hablar en zona mixta fue el uruguayo Michael Santos. El delantero cedido por el Málaga tampoco se mordió la lengua y se pronunció de una forma crítico pero siempre con la sinceridad con la que dice las cosas: “El penalti fue duro, no sé si era fuera o dentro. Hay mano en el segundo gol del Granada, se equivocó y nos complicó en el segundo gol del Granada. Estamos enfadados, pero esto es fútbol y a veces los árbitros se equivocan”. No todo fueron críticas, ya que el referente en el ataque sportinguista tuvo buenas palabras que dedicó a sus compañeros y, en general, hacia el buen hacer de Rubén Baraja, entrenador con el que apenas llevan una semana: “Las sensaciones son buenas porque venimos trabajando bien. Estamos desde hace poco con Baraja y tenemos que buscar la fórmula correcta”.