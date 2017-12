Berto Cayarga celebrando un gol con el Sporting B. | Imagen: Diego Blanco-VAVEL.

El Sporting de Gijón B cierra un 2017 muy bueno en lo deportivo, ya que los de José Alberto acabaron la anterior temporada siendo líderes de su grupo, en verano consiguieron el ansiado play off, con muchos sustos y mucha tensión, y a día de hoy se encuentran segundos con 39 puntos, siendo un recién ascendido y haciendo una de sus mejores temporadas en la categoría de bronce con jugadores formados en la Escuela de Fútbol de Mareo.

Líderes de grupo

El 2017 comenzaba con un Sporting B que se encontraba tercero en la clasificación con un total de 43 puntos en puestos de play off de ascenso, estando únicamente a cinco del Unión Popular de Langreo, que se encontraba segundo, y a seis del Real Avilés, que se encontraba líder del grupo. Su racha por aquel momento no empezó del todo bien, ya que finalizaron el año con un empate y comenzaban el año con otro. Pasaban las jornadas y el club empezaba a coger una dinámica ganadora, pero no conseguían moverse de su tercer puesto. No sería hasta la jornada 26 donde el filial sportinguista consiguiese subir al segundo puesto, a partir de esa gesta ya solo le fueron necesarios dos jornadas más para hacerse con el liderato y no perderlo hasta final de temporada.

Play Off de infarto

Su primer partido fue ante la Unió Esportiva Olot y, si conseguían ganar lograban matemáticamente el ascenso, ya que fueron campeones de grupo. La ida la perdieron cero a uno en Mareo y en el partido de vuelta consiguieron un empate a uno, siendo Claudio Medina el único autor del gol por parte de los asturianos. Tras esta derrota tuvieron que volver a jugar una segunda eliminatoria y esta vez estaban obligados a ganar si querían seguir con opciones de ascenso. Su rival fue el Almería B, la ida fue en el estadio de los Juegos Mediterraneos, partido en el que perdieron los asturianos por un gol a cero pero en la vuelta la suerte les sonrió y se consiguieron imponer por dos goles a cero en Mareo gracias a los goles de Isma Cerro y de Claudio Medina.

El último partido, donde se lo jugaban todo, fue ante la Sociedad Deportiva Beasain. El primer partido se disputó en tierras vascas, quedando el partido a doses gracias a los goles de Rubén Sánchez y de Jonma, siendo este en propia puerta. El partido de vuelta se resolvió con un cinco a dos en un partido de infarto, los goles de Claudio Medina por triple partida, Pablo y Rubén Sánchez hicieron posible el ascenso del filial sportinguista.

Una primera vuelta de diez

Esta nueva andadura por la categoría de bronce está siendo una de las mejores para el conjunto rojiblanco. Le fueron necesarias solo seis jornadas para asentarse en la segunda plaza ya que, desde entonces, no perdieron dicha plaza. Hasta ahora tienen ya la salvación conseguida, pero su ansia de superación y una posible subida del primer equipo puede hacer que el Sporting B llegue al fútbol profesional.