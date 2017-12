Las penurias impiden arrancar al Sporting de "plata"

Signos de lamentación en el Mini Estadi | Imagen: Noelia Déniz - VAVEL

El curso del Sporting en esta edición de LaLiga 1|2|3 no está dejando los resultados que tanto se deseaban en las oficinas de la Escuela de Fútbol de Mareo. La ilusión del inicio se ha ido convirtiendo en una sensación de impotencia y frustración que ha calado de mala manera en el entorno que rodea al club. Después de 20 partidos y dos entrenadores, el conjunto gijonés se ha asentado en la mitad de la tabla, posición no correspondiente a sus aspiraciones originales, y que demuestra las carencias y penurias que ha sufrido el equipo durante las jornadas transcurridas de competición. Con el fin del 2017 en la vuelta de la esquina, el Sporting ansía olvidarse de este desafortunado año y poner todo su esfuerzo en un 2018 con muchos logros para la familia sportinguista.

Euforia inicial

La nueva temporada se había planificado con la idea de redimir a la entidad del fracaso del descenso, y mirar hacia adelante en búsqueda de un futuro prometedor con un objetivo claro: la vuelta a la élite. La limpieza en el club no se hizo esperar y, desde bien temprano, se empezó a configurar el Sporting con el que cumplir los sueños de los aficionados. Las llegadas de Miguel Torrecilla, como nuevo director deportivo, y de Paco Herrera, como nuevo entrenador, habían sido recibidas con ilusión por la parroquia rojiblanca, que reclamaban una estructuración en la parcela deportiva para lograr el ascenso en tan solo un año.

Los jugadores del Sporting celebran un gol en pretemporada | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

Con los dos hombres encargados de diseñar el "nuevo Sporting", aterrizarían diez efectivos para completar la renovada plantilla, a los que se sumarían Pablo Pérez y Rachid, que regresaban de sus respectivas cesiones en Alcorcón y Tenerife, y la subida de varios canteranos del filial que procedían de su fulminante ascenso a Segunda B. El optimismo se desbordaba en el banquillo sportinguista y solo existían deseos de que las piezas congeniaran para ejecutar un curso de reconciliación entre aficionados y club.

Aparecieron las dudas con el equipo

Finalizado el periodo de pretemporada, los resultados durante la preparación veraniega no fueron tan satisfactorios como se esperaban y las dudas se empezaron a alojar en la cabeza de Paco Herrera, que no tenía claro el once inicial con el que partir en la primera jornada en Alcorcón. El equipo no desempeñaba una idea de juego definida, pero los buenos resultados que acompañaban al equipo en el primer tramo de la campaña impedían el florecimiento de cualquier tipo de inseguridad en el núcleo de la plantilla.

Moi Gómez presiona a un jugador del Alcorcón | Imagen: Jorge Ropero - VAVEL

La dolorosa derrota en Soria (3-0) supuso el primer obstáculo en el camino para los rojiblancos, que hasta el momento habían sumado dos victorias y dos empates en sus primeros encuentros ligueros. A partir de ahí, las dudas se empezaron a notar con mayor preocupación, dada la dificultad que sufría el conjunto para sumar victorias fuera de casa. En terreno local, el Sporting se sentía inexpugnable, siendo el único conjunto de Segunda División sin ser derrotado en su propio estadio.

Desplome rojiblanco

Sin embargo, el empate contra el Huesca fue el desencadenante de una dinámica negativa para el club gijonés, exceptuada en la cita contra el Almería, partido en el que el Sporting consiguió los tres puntos, aunque con un juego pésimo que dejó insatisfechos a los aficionados. La lesión de varios jugadores claves debilitó gravemente al equipo, especialmente con la ausencia de Sergio Álvarez, baluarte del conjunto gijonés.

Mariño no puede impedir un gol del Albacete | Imagen: J. Mondéjar - VAVEL

A partir de entonces, cuatro derrotas y dos empates penalizaron al equipo de Herrera, que se alejó de los puestos de ascenso, con el consiguiente salto de alarmas en la entidad. Después de la derrota contra el Barcelona B en el Mini Estadi, el club decidió prescindir de los servicios de Paco Herrera, que no había logrado dar el giro que solicitaba el equipo, además de haber sido duramente criticado por su escasa apuesta por la cantera y por sus conflictos internos, como el “caso Scepovic”. A causa de esa situación, ha llegado como sustituto Rubén Baraja, ambicioso y consciente de la pronta recuperación que necesita el equipo.

En búsqueda del cambio

Rubén Baraja dirige su primer entrenamiento | Imagen: Diego Blanco - VAVEL

Desde su irrupción en el banquillo rojiblanco, el técnico pucelano ha mostrado una actitud positiva hacia varios jugadores del filial, dándoles la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Una mención especial merece su confianza depositada en Nacho Méndez y Juan Rodríguez, titulares en los dos encuentros que ha disputado el equipo bajo las órdenes del nuevo entrenador. Un balance de una victoria y una derrota es un reducido registro para evaluar las prestaciones de Baraja, hombre encargado de encauzar a un Sporting que se ha alejado de su meta, con esperanzas de que se logre el sueño de los sportinguistas en este próspero 2018.