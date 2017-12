Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Juan Rodríguez, el trabajo tiene recompensa

Juan Rodríguez se retira del campo tras finalizar el Barça B 2-1 Sporting. Foto: Noelia Déniz (VAVEL)

Sin duda alguna, Juan Rodríguez está cogiendo más protagonismo en el primer equipo. En lo que llevamos de campaña, el cántabro suma cuatro titularidades con el equipo rojiblanco en la división de plata del fútbol español. De esos cuatro encuentros, el canterano rojiblanco completó tres partidos enteros. Durante la pasada temporada fue una pieza clave para José Alberto en el filial. Sin duda, fue uno de los grandes protagonistas del ascenso del Sporting B a la división de bronce del fútbol español. El cántabro participó en 31 encuentros con el filial, todos como titular. De esos 31 choques, el canterano completó 30.

Además, durante la pasada temporada llegó a debutar con el primer equipo, aunque eso fue en 2016. Fue ante el Granada (curiosamente, último rival del Sporting), jugando como visitante el 29 de octubre de 2016. No fue su único encuentro disputado con el primer equipo, jugó otro partido como titular y sirvió de cambio en otros dos encuentros correspondientes a la Primera División Española. Esta temporada, Juan sigue creciendo como jugador. Quiere hacerse un hueco en el equipo de Rubén Baraja y lo está demostrando. Fue uno de los señalados en la derrota ante el Barça B por la afición, pero se pudo quitar esa carga con un gran partido ante el Tenerife en el Molinón, donde fue ovacionado en varias ocasiones.

En los últimos tres encuentros del Sporting en 2017, Juan Rodríguez ha sido titular como lateral derecho, pues debe cubrir las bajas de Lora y Calavera. Sus actuaciones han sido correctas, pese a no ser el lateral diestro su posición natural. Es un jugador con mucha envergadura, que posee un buen juego aéreo y una más que correcta conducción de balón. El cántabro todavía no ha anotado ningún tanto con el primer equipo, pero si ha dado una asistencia. Si sigue trabajando, conseguirá hacerse hueco en el primer equipo y actuar como tercer central, dado que Xandao no está terminando de coger el rodaje necesario y Quintero no ha jugado con el primer equipo como titular desde Agosto.