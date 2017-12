Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Xandao, falta rodaje y sobran lesiones

Google Plus

Xandao defiende una acción de estrategia. Foto: Real Sporting de Gijón

Este verano, Miguel Torrecilla anunciaba el fichaje de Xandao. Central brasileño de casi dos metros de altura y con experiencia en competiciones europeas. Sin duda alguna, era un buen fichaje para el club rojiblanco, pese a que el zaguero llevaba sin jugar desde febrero. Su ritmo de competición en febrero en Rusia no es el mismo que el ritmo de competición actual en la división de plata del fútbol español.

En su anterior equipo, el Anzhi, tan sólo disputó cinco partidos hasta caer lesionado en Febrero. Su debut tardó en llegar debido a la falta de físico y de rodaje con la que aterrizó en Gijón. Fue ante el Reus, en la Copa del Rey. El brasileño completó los noventa minutos ante el cuadro catalán, partido que ganó el Sporting por cero a uno con gol de Pedro Díaz. En ese partido se dio a ver la seguridad defensiva del brasileño, pero de vez en cuando erraba en la salida de balón, esos errores se debían a la falta de ritmo de competición que poseían sus piernas. También fue titular en el siguiente encuentro copero, fue ante el Numancia en el Molinón. El partido acabó con 1-1, uno a tres en los penaltis. El brasileño completó el partido entero, incluyendo la prórroga. En ese partido se dio a ver un Xandao similar al Xandao de su debut. Fallaba tan sólo en la salida de balón.

No se volvió a ver al central hasta el partido en Vallecas que enfrentaba al Rayo Vallecano y al Sporting, encuentro correspondiente a la jornada doce de la Segunda División española. Fue en el minuto 61, cuando Herrera decidió meter al brasileño como tercer central y asegurar así el punto. Fue un cambio criticado, pero el central hizo un gran trabajo en el marcaje personal a Manucho. Desde entonces, las lesiones no han acompañado al central brasileño en su estancia en Gijón. Sin duda, debe de coger el rodaje necesario y podrá así competir con Barba y Álex Pérez por un puesto en el once titular de Rubén Baraja.